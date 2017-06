Tito Andronico: Lunedì 26 e martedì 27 giugno ore 21 Teatro Argentina

Tito Andronico è lo spettacolo che conclude la seconda annualità del primo corso universitario al Mondo di “Teatro Integrato dell’Emozione”, rivolto a persone con disabilità fisica e psichica e in collaborazione con l’Università di “Tor Vergata”. Il corso è diretto da Dario D’Ambrosi, fondatore e direttore del Teatro Patologico. Il Patologico è una realtà che si è affermata negli anni a livello internazionale, forte del suo legame con il Cafè La MaMa di New York, fondato da Ellen Stewart. Ogni anno i ragazzi con disabilità che seguono le lezioni di tetro terapia di D’Ambrosi intraprendono tournée internazionali e per il 2017 sono in programma prestigiose destinazioni: Los Angeles, Tokyo e Seul.

La realizzazione dello spettacolo Tito Andronico è interamente frutto del duro lavoro intrapreso dai ragazzi del Corso Universitario di “Teatro Integrato dell’Emozione” e la scelta di un adattamento de “La tragedia di Tito Andronico” di Shakespeare è data dell’impronta prettamente sanguinaria che questo testo porta con se. La prima tragedia composta dal Grande Bardo, attraverso la violenza che aleggia in ogni sua scena, ben rispecchia l’anima e il clima di perenne difficoltà politica e sociale con cui ci confrontiamo quotidianamente.

Ciò che viene maggiormente evidenziato dell’opera di Shakespeare non è il dramma che presenta un’evidente commistione tra tragedia degli orrori e tragedia della vendetta, ma l’alternarsi di vere follie e di follie simulate.

Per la messinscena è stato elaborato un canovaccio e una volta assegnate le parti si è chiesto ai ragazzi di “far parlare” i personaggi: è nato così un copione composto da brani originali e altri venuti fuori dall’improvvisazione.

Gli stati d’animo, i tempi e i ritmi dei grandi attori sono molto simili a quelle delle persone con patologie psichiche e questo esperimento è la conferma che per interpretare un personaggio e farlo vivere di vita propria, ciò che più conta è l’emozione da vivere e da far vivere.

“Non ci sarà mai nessuna scienza che potrà stabilire fino a che punto il tuo cervello reggerà” Dario D’Ambrosi

Adattamento e regia: Dario D’Ambrosi

Assistente alla regia: Samantha Biferale

Interpretato dagli attori diversamente abili del corso universitario di “Teatro Integrato dell’Emozione”

Musiche originali: Francesco Santalucia

Costumi: Annamaria Porcelli e Sergio Maria Minelli

Coreografie: Claudia Vegliante

Con la partecipazione di Papaceccio

Produzione: Teatro Patologico. In collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata

