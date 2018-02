Tivoli (Roma), 24 e 25 febbraio: Comix Park, il parco più nerd d’Italia

COMIX PARK IL PARCO PIÚ NERD D’ITALIA

FIERA DEL FUMETTO, CARTONI ANIMATI, GIOCHI DI RUOLO E DA TAVOLO

ARRIVA IL COMIX PARK: IL PARCO PIÚ NERD D’ITALIA.

24 e 25 febbraio 2018

"Parco Sogno Di Malala"

Tivoli (RM), Via Puglie/Via Leonina

2 giorni dedicati al fumetto, videogame, cartoni animati e cosplay.

INGRESSO GRATUITO

Tanti stand con gadget, accessori, fumetti, action figure, collezionismo e molto altro. Area food con birra, panini, patatine, dolci e, naturalmente, ottimo sushi grazie alla maestria dello chef SUSHIDRE. Animazione per bambini, trucca-bimbi, mascotte e partecipazione di importanti Associazioni Ludiche che coinvolgeranno il pubblico con le loro attività per tutti e 2 i giorni.

Saranno presenti:

VALHALLA VIKING VICTORY , che proporranno attività dell’era vikinga e giochi vikinghi quali "Kubb" e "Hneftafl".

IL MONDO ANCESTRALE, con un nuovo entusiasmante gioco - HAMMERBALL.

Due fantastici concerti:

sabato 24 COVERAGE, cover band pop/rock con un repertorio delle più belle e famose canzoni del panorama mondiale.

domenica 25 i mitici RAGGI GAMMA, una delle cartoon cover band più amate della capitale, che animerà la serata con le canzoni dei cartoni animati più amati di sempre.

COSPLAY CONTEST domenica 25 febbraio, presentato dal duo PERESSUINA.

SET FOTOGRAFICO PROFESSIONALE A DISPOSIZIONE PER TUTTI.

Ospite speciale del Comix Park il doppiatore MANUEL MELI, voce di tanti personaggi di film e serie tv importanti tra i quali: Peeta Mellark in "Hunger Games" e Re Joffrey de "Il Trono Di Spade". Passerà un po’ di tempo con noi per raccontarci della sua carriera e dei personaggi che ha interpretato. In collaborazione con www.doppiatoriitaliani.com

Due giorni di divertimento, condivisione e amicizia. Un occasione speciale per riunire tutti gli appassionati di Roma e della valle dell’Aniene.

Info e contatti su www.comixpark.it

www.facebook.com/comixparkfe...