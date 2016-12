TOHORROR FILM FEST - la nuova edizione dall’11 al 15 ottobre 2016 a Torino‏

TOHORROR FILM FEST 2016

Festival di Cinema e Cultura del Fantastico

Mangiami - Sauté di cultura cannibale

11-15 ottobre 2016

TORINO

CINEMA GREENWICH Via Po 30

BLAH BLAH Cine/Club Via Po 21

Tovaglia bianco avorio. Calici di cristallo e posate in solido acciaio germanico. Una bottiglia di corposo vino rosso, che accompagni degnamente le carni. In epoche di perversioni culinarie, lo chef del TOHorror Film Fest non poteva sottrarsi a quello che appare, pura autofagia culturale, il menù di questi tempi. Tutto è commestibile, digeribile, ri-digeribile. Noi per primi: cannibali e pietanza, mandibola e boccone.

Dimenticavo: il piatto forte siete voi.

Eccoci arrivati alla XVI edizione del ToHorror Film Festival “Mangiami - Sauté di cultura cannibale“:dall’11 al 15 Ottobre 2016. Una semplice degustazione, per viaggiare dal cinema cannibalico ad una (meritata) società cannibale, tra concorsi, panoramiche, eventi, letteratura e fumetti.

Il ToHorror Film Fest arriva alla sua sedicesima edizione ancora e dichiaratamente indipendente, con un tema forte e attento al momento storico: “MANGIAMI, dal cinema cannibalico alla società cannibale”: riflessione su quanto la cultura sia poco prolifica e quanto invece si affidi a cannibalizzare le altre epoche, le altre opere, rigurgitando vecchi stili, incapaci di mordere davvero il tessuto sociale. Il cannibale come conformista.

L’edizione del 2016 torna al cinema! Due sale torinesi a poca distanza una dall’altra: il CINEMA GREENWICH di Via Po 30 per le prime visioni del concorso Lungometraggio e per gli eventi, e il BLAH BLAH Cine/Club di Via Po 21 per le repliche i fuori concorso il concorso cortometraggi e gli incontri.

Ancora una volta un programma..ops..un menù molto ricco. Diamo qualche numero:

3 concorsi: LUNGOMETRAGGI, CORTOMETRAGGI, SCENEGGIATURE

11 premi (lungometraggi, cortometraggi, sceneggiature, effetti speciali, opera prima, talento artigianale (premio Antonio Margheriti, premio del Pubblico),

7 lungometraggi in concorso da Italia, Inghilterra, Spagna, Usa, Germania tra animazioni, documentari e live action, tutto ciò che fa fantastico.

25 cortometraggi da tutto il mondo

8 sceneggiature in concorso

2 eventi internazionali: The Invitation (Usa 2015) di Karyn Kusama, regista donna di Jennifer Body, Aeon Flux, premiato come miglior film al festival di Sitges 2015 (il più importante al mondo per i fest di cinema fantastico) e Ballad in Blood di Ruggero Deodato, autore di culto qui al ritorno al cinema di genere, autore di Cannibal Holocaust, un cult movie.

3 Rassegne: Mangiami!: il Cinema Cannibale con tre film in concorso Il cinema cannibalico conobbe il momento di maggior fulgore tra gli anni ‘70 e ‘80 ma l’eredità che ha lasciato è forte e arriva fino a oggi: selvaggi non così selvaggi, bianchi mica tanto buoni, haute cuisine di esploratori improvvisati per un sanguinario e gustoso banchetto. La cena è servita, e non dimenticate gli stuzzicadenti. Fuori Menù: il Cinema Ultra Indipendente Italiano con 2 lungometraggi, un pilot di serie, un cortometraggio e un documentario Frattaglie: il fantastico nel videoclip musicale. A cura di Luca Giglio Un appuntamento ciclico all’interno della XVI edizione del TOHorror Film Fest, quest’anno dedicata al cinema cannibalico. Frattaglie è un contenitore di scorie in formato videoclip. Una selezione di video musicali storici e contemporanei, dotati di una forte componete estetica riconducibile al cinema del fantastico e horror. La selezione verrà presentata per tutta la durata del Festival; ogni film infatti verrà anticipato dalla proiezione di un videoclip, l’antipasto ideale che accompagnerà la vostra cena cannibalica. Buon appetito.

4 incontri con professionisti e studiosi del fantastico: cinema, letteratura, fumetti, tutto quanto ci permette di oltrepassare lo specchio.

Tra gli ospiti illustri citiamo con piacere: Ruggero Deodato un regista di culto, autore di Cannibal Holocaust, Ultimo Mondo Cannibale, Uomini si nasce Poliziotti si muore e tanti successi del cinema anni ’70. Deodato ha in qualche modo inventato un genere, lo chiamano Mr. Cannibal e ha sicuramente influenzato molti registi moderni: Tarantino, Roth, Rodrguez per citarne alcuni, come si può imputare a lui l’intuizione (il mockumentary, il falso documentario) che ha fatto la fortuna di The Blair Witch Project e di tanti film che hanno preso la strada della falsa verità. Davide Toffolo musicista dei TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI e autore del fumetto di culto 5 allegri ragazzi morti. Parlerà della prossima uscita delle avventure a fumetti dei 5RM, e dei progetti della band. Davide Pulici vicedirettore di Nocturno, la rivista più importante di cinema fantastico in italia. Un amico del TOHorror. Condurrà l’incontro sul cinema cannibale, Un’autorità del cinema non mainstream. Massimo Centini, saggista, docente, antropologo. Autore di numerosi saggi, ha insegnato Antropologia Culturale all’Istituto di Design di Bolzano. Collaboratore presso università e musei italiani e stranieri, insegna Antropologia Culturale presso la Fondazione Università Popolare di Torino e Storia della Criminologia ai corsi organizzati dal Movimento Universitario Altoatesino di Bolzano. Il torinese Giancarlo Marzano, sceneggiatore di fumetti per Dylan Dog e altre testate Bonelli, ora alla sua prima opera The Professor. Cristiana Astori, scrittrice astigiana, uno degli astri nascenti della letteratura nera italiana, qui in veste di sceneggiatrice per The Professor

Piccola nota per i cultori : in Extraordinary Tales, film di animazione, tratto da POE, la voce narrante di Cristopher Lee, leggenda del cinema fantastico (attore di Dacula e del Signore degli anelli) scomparso di recente

Il ToHorror Film Fest, indipendente e autofinanziato, è in grado di costruire attorno a sè una rete di collaborazioni e partner che ci teniamo a citare:

Cinema Greenwich, Blah Blah, Nocturno Cinema, Taxidrivers.it, Mu. Fant., Midnight Factory, Radio Banda Larga, Radio Ohm, Il Lavoratorio, Libera Università immaginario, Seeyousound, Greyskult, Pixatonic, Urgente Art, Agenda del Cinema, Brocante, Db Cult, HorrorMovie.it, SplatterContainer.it, Horror.it, Zombie KB, Zombie Walk Gradara, Michele Guaschino, Dark Veins.com, Frenk Cinema, React, La Tela Nera, Club Villa Diodati.

BIGLIETTI Lungometraggi (concorso, eventi, rassegne)

INTERO 6 €

RIDOTTO (Aiace, Universitari) 5€

Abbonamento 9 spettacoli (7 lungometraggi + 2 proiezioni fuori concorso): € 30 (esclusi gli eventi cinematografici)

TUTTI GLI ALTRI EVENTI ad ingresso gratuito

Cinema Greenwich: Biglietteria tradizionale e biglietteria on line

Blah Blah Cine/club : Biglietteria tradizionale

Tutte le info su www.tohorrorfilmfest.it