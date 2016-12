Tommaso Gimignani, colonne sonore per il cinema

Poco piu’ che ventenne, Tommaso Gimignani, puo’ gia’ vantare la realizzazione delle colonne sonore di 3 documentari prodotti da Rai Cinema. Con la trilogia Esuli, Gimignani ci accompagna in un viaggio in luoghi inaccessibili quanto pericolosi ,ne e’ esempio il campo profughi di Daadab, in Kenya,dove sono ospitati dal 1991 centinaia di migliaia di profughi Somali. Da qualche anno Daadab e’ teatro di rapimenti di personale umanitario che rendono difficilissimo lo svolgimento delle quotidiane operazioni all’interno del campo. Gimignani ci accompagna anche pero’ in luoghi mitici, spirituali come Dharamsala , sede del Parlamento Tibetano in Esilio e “casa” di Sua Santita’ il Dalai Lama ,o il Ladak (regione di confine tra l’India e il Tibet) dove restano intatti alcuni dei monasteri buddisti piu importanti ,salvati dalla distruzione dei luoghi di culto dell’occupazione cinese,grazie proprio all’ inaccessibile posizione geografica . Infine ci accompagna in luoghi misteriosi e magici ,nel cuore della foresta del Mato Grosso del sud in brasile e ci fa conoscere i Guarani Kaiowa che lottano da anni contro i facenderos per la salvaguardia del loro territorio di Tommaso Gimignani colpisce la capacità di arricchire in modo puntuale ma mai eccessivo od enfatico le immagini e la sapiente regia di questa trilogia, riuscendo a far sentire allo spettatore l’emozione del racconto e del luogo . E per far questo Gimignani, e’ stato presente durante le riprese, accompagnando la troupe in questi luoghi difficili dove ha raccolto suoni ed emozioni che ha poi tradotto in musica, musica che riesce a far immergere pienamente lo spettatore nei film, sia quando si trova all’interno di immensi ma soffocanti campi rifugiati, che quando sembra farci volare nei cieli tersi ed immensi dell’Himachalpradesh in India, dove sventolano le bandiere degli esuli tibetani. Il primo dei tre documentari, Esuli le Guerre, ha appena vinto un Nastro d’Argento Speciale e sta riscuotendo successo di critica anche a livello internazionale. In un momento in cui la tragedia dei migranti che rischiano la vita nel mediterraneo o si mettono in cammino con veri e propri esodi, si e’ imposta con prepotenza nell’agenda politica europea, la trilogia Esuli con la regia di Barbara Cupisti, offre un approfondimento sui luoghi da cui milioni di persone aspettano di uscire per tornare a casa – se i conflitti e le persecuzioni avessero fine – o per avere una vita migliore. Una lettura non banale ma se mai preveggente della realtà ( i documentari sono stati girati tra il 2012 e il 2015) che lascia spazio e tempo per riflettere mentre le immagini, e la musica scorrono con una simbiosi che merita di essere segnalata, vista anche la giovane età di Gimignani. il giovane musicista si e’ diplomato al prestigioso Musicians Institute di Los Angeles dove ha ottenuto anche un “Award come Best Vocal Performer” del suo anno accademico. Gimignani infatti e’ anche il” frontman” e songwriter di una giovanissima alternative-rock band,nata all’interno del college , in ascesa nel panorama musicale californiano, gli Space Lemon con cui ha appena prodotto un EP assieme ad un video musicale che ha gia fatto parlare di se.

Clip della canzone Alone again degli Space Lemon:

www.youtube.com/watch?v=H1G2...

Tommaso Gimignani e’un giovane musicista ,compositore , pianista, polistrumentista ,cantante , attore italiano. Nato a Roma nel 1993, diplomatosi nel 2015 al prestigioso Musicians Institute di Los Angeles ha già al suo attivo , malgrado la giovanissima eta , la colonna sonora di tre documentari prodotti da Rai Cinema con Clipper media: Esuli-le guerre ,Nastro d’Argento Speciale 2016 Esuli-Tibet ed Esuli-L’ambiente. Le sue musiche sono state scelte anche per accompagnare il percorso storico archeologico nel Foro di Cesare per tutta la stagione 2015. Attualmente e’ il frontman e songwriter diSpace Lemon ,un’alternative rock band di Los Angeles in ascesa ,adesso ,nel panorama indipendente statunitense. Al suo attivo un Cd con la soundtrack di Exiles -Tibet (prodotta da Ala Bianca) ed un EP dal titolo Space Lemon , uscito a settembre negli Stati Uniti che sta riscuotendo un ottimo successo di critica e pubblico. In preparazione un nuovo album con una casa discografica indipendente in California.