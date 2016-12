Torino, 31 ottobre: rassegna di cinema ’La notte dei vampiri’

La notte dei vampiri al Polo del ‘900 - Proiezione di tre pellicole d’autore in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema

Lunedì 31 ottobre dalle ore 18

Palazzo San Daniele Polo del ‘900 – Via del Carmine 14

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Il Ventesimo secolo è stato attraversato da grandi cambiamenti ma anche da alcuni miti che hanno assunto via via nuove forme per le diverse generazioni: miti politici, miti tecnologici e anche miti diffusi dalla cultura di massa. Dopo la pubblicazione nel 1897 del romanzo Dracula di Bram Stoker la figura del vampiro è stata tra quelle che hanno espresso alcune delle maggiori inquietudini del secolo: sulle soglie tra la vita e la morte come sulla capacità del mondo civilizzato di staccarsi da credenze arcaiche e radicate in tempi e mondi misteriosi.

La rassegna proposta permette di vedere o rivedere alcuni dei capolavori del genere come Vampyr di Carl Theodor Dreyer, pellicola del 1932 a cavallo tra espressionismo poetico e horror fantastico; Per favore, non mordermi sul collo di Roman Polanski, omaggio ricco di ironia, alla cinematografia vampiresca; e infine Nosferatu di Friedrich Wilhelm Murnau, capolavoro del 1922, icona del cinema horror, liberamente ispirato al Dracula di Stoker.

I film saranno introdotti da Stefano Boni e Grazia Paganelli. Interverrà Peppino Ortoleva.

La rassegna è organizzata dal Museo Diffuso della Resistenza e dall’Unione culturale Franco Antonicelli, nell’ambito del progetto NarrAzioni per il Polo del ‘900, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema.

Il Polo del ‘900 è il nuovo e moderno centro culturale di Torino, aperto a tutti e rivolto soprattutto alle giovani generazioni e ai nuovi cittadini. Grazie alla ricchezza di fonti documentarie e alla pluralità delle esperienze e ricerca dei diversi enti culturali coinvolti nel progetto, il Polo diventerà il contenitore e l’attore di attività e iniziative culturali capaci di far dialogare memoria e attualità. Negli oltre 8.000 mq di superficie dei Quartieri Militari juvarriani è ospitata una piazza coperta e accessibile liberamente e dove si possono trovare: un museo; una mostra permanente (Torino 1938-1948); una biblioteca con due sale lettura; uno spazio polivalente per eventi, mostre temporanee e performance; tre aule per la didattica; un’area per i bambini; sale conferenze; un minicinema; 300.000 monografie; 28.000 audiovisivi; 127.600 fotografie.

www.polodel900.it

Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà

Corso Valdocco 4/A - Torino

tel +39 011 44 20 784

fax +39 011 44 20 790

www.museodiffusotorino.it

www.unioneculturale.it

tel. 011 01120780