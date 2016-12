Torino, 5 e 6 novembre: lo spettacolo ’Simone Weil – Concerto Poetico’ con la compagnia Ilaria Drago‏

Dopo lo straordinario esordio della settima stagione di Schegge INforOUT al Cubo Teatro di Torino, che ha visto il doppio sold-out con lo spettacolo “Primo Amore” di Letizia Russo (regia di Michele di Mauro e con Roberto Turchetta), il 5 e 6 novembre arriva il secondo atteso appuntamento della rassegna con protagonista la Compagnia Ilaria Drago e lo spettacolo “Simone Weil – Concerto Poetico” ispirato al pensiero della filosofa-sociologa francese.

A poco più di cento anni dalla nascita di Simone Weil, il corpo e la voce di Ilaria Drago e la musica di Marco Guidi mettono in scena il potente, ineguagliabile ritmo del cuore e del pensiero della donna che fu definita un miracolo dell’anima e della coscienza umana e uno degli ingegni più alti e puri di ogni tempo. Attraverso la rilettura in forma contemporanea di una delle più grandi pensatrici, filosofe e poetesse del secolo scorso, la Compagnia Ilaria Drago presenta un progetto in forma di concerto-poetico utilizzando strumentazioni elettroniche dal vivo, musica e rielaborazioni drammaturgiche, capaci di rendere la performance di lettura coinvolgente e fruibile. La forma che prende il concerto poetico è quella di una lunga lettera, l’ultima che si "ascolta ma non si legge" e che Simone scrive al suo unico amico e confidente, Padre Perrin.

Testedastri/Compagnia Ilaria Drago (Vejano – VT), attiva dal 1995. Nel 2006 l’incontro fra l’attrice autrice regista Ilaria Drago e il musicista compositore Marco Guidi. Gli spettacoli sono sentiti come un corpo unico in cui testo, musica, luci sono tutti insieme corpo stesso e anima dell’attore; nessuno di questi elementi resta indietro perché ognuno di essi è voce solista e al tempo stesso coro che anima la storia scenica. Ilaria Drago è vincitrice dei Teatri del Sacro 2013, Premio Elsa Morante nel 2006, Voci dell’anima 2010, Premio ConfineCorpo nel 2014.

CUBO TEATRO

Via Pallavicino 35 – TORINO

Ingresso 8€

Il Cerchio di Gesso

direzione@cuboteatro.it

comunicazione@cuboteatro.it