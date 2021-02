Torna MOViE UP 2020 con la X edizione di Moviemov Italian Film Festival

Torna MOViE UP 2020, l’intervento realizzato da Ass.For.Seo e finanziato dalla Regione Lazio – Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo (POR FSE 2014-2020), che lavora sul rafforzamento delle competenze degli operatori per l’internazionalizzazione e l’innovazione del settore audiovisivo laziale.

L’occasione è fornita dalla X edizione di Moviemov Italian Film Festival, la manifestazione itinerante che promuove il cinema italiano nel mondo, prodotta e organizzata dall’Associazione culturale Playtownroma.

Moviemov, grazie alla piattaforma virtuale My Movies, fa tappa quest’anno nelle Filippine, dal 1° al 6 febbraio 2021, con un programma ampio di eventi e sezioni dedicato ai protagonisti del cinema italiano.

Continuando una cooperazione già attivata da tempo con Playtownroma, MOViE UP 2020 collabora alla realizzazione della sezione INDUSTRY, destinata alla promozione e internazionalizzazione dei professionisti del comparto audiovisivo laziale.

In una difficile congiuntura come quella attuale, il mercato virtuale diviene lo strumento digitale ottimale e sicuro per le attività di relazioni internazionali, fornendo ai nostri professionisti un’occasione di visibilità, per la ricerca di coproduzioni, finanziamenti e diffusione dei più interessanti e recenti contenuti audiovisivi.

L’evento si articola in due momenti: il primo è riservato ai produttori che, partendo dai film della vetrina, presenteranno i loro progetti, la loro attività e i progetti futuri con un approfondimento sull’importanza dei festival, tra cui Venezia, come veicoli di promozione in particolare per i film d’autore e indipendenti.

Il secondo momento, invece, è destinato ai venditori internazionali che presenteranno, accanto ai film proiettati, i loro listini, e le nuove produzioni in corso. Tra le società partecipanti ci sono: Notorious Pictures, T Film e Morel Film, Fandango, Vision Distribution, Raicom e Intramovies.

L’attività, che si realizza online attraverso una programmazione di proiezioni, incontri, panel e meeting online, è destinata in esclusiva ai buyers e ai produttori del sudest asiatico.

Ricordiamo che la Sovvenzione Globale MOViE UP 2020 promuove azioni volte a rafforzare le competenze degli operatori di una delle più interessanti e innovative filiere dell’economia regionale. Esportare e sostenere nel mondo “the Italian touch”, questo il principale obiettivo che si è realizzato nel tempo attraverso molteplici interventi ed iniziative: formazione, seminari e masterclass, missioni, market screening di cinema italiano, iniziative di promozione e networking.

