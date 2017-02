Torna ’Valter Buio’, lo psicanalista dei fantasmi, con Star Comics

Tornano le storie a fumetti di Valter Buio, il famoso “psicanalista dei fantasmi” creato dalla fantasia dello sceneggiatore e fumettista romano Alessandro Bilotta. Gli speciali pazienti di Buio, che lui preferisce chiamare “Inconsci”, sono dei fantasmi che cercano di capire i veri motivi, spesso legati alla loro stessa morte, che li costringono a vagare nel Limbo. La nuova edizione del fumetto, edita dalla casa editrice perugina Star Comics in occasione dei 30 anni di attività, è articolata in 4 volumi di grande formato (19x26 cm, 304 pag, b/n e colore, prezzo 20 euro) e comprende le storie uscite tra il 2010 e il 2011. L’opera è impreziosita dai contenuti redazionali inediti di Paolo Interdonato e dalle cover cartonate con finitura telata firmate da Emiliano Tanzillo. Il primo volume sarà disponibile da dopodomani mercoledì 1 marzo nelle librerie e nelle fumetterie e anche su Amazon. Gli altri tre volumi usciranno rispettivamente ad aprile, maggio e giugno.

Il primo volume della nuova serie di Valter Buio raccoglie tre storie mozzafiato di altrettanti Inconsci. La prima riguarda Cesare Rocca, un adolescente in guerra con il mondo. Poi c’è la vicenda di Ernesto Arci, un signore tranquillo prima di finire perseguitato da un individuo misterioso. E infine Aldo Novelli, che sembra avere la capacità di vedere il futuro. Queste persone hanno qualcosa in comune: sono morte, ma ancora non se ne sono andate. Sospesi in un limbo tra la vita e quello che verrà, in cerca di risolvere l’evento traumatico che li trattiene ancora qui, per gli Inconsci l’ultima possibilità potrebbe essere proprio Valter Buio, il medico che esercita questa insolita professione in un barcone sul Tevere.

“Il ritorno di Valter Buio era molto atteso dopo la prima serie del 2010, che aveva riscosso un grande successo di pubblico e anche della critica”, ha dichiarato Claudia Bovini, direttore editoriale di Star Comics. “Questa nuova edizione super-lusso, impreziosita anche dalle bellissime cover inedite e dai nuovi contenuti redazionali, consentirà ai tantissimi fan del personaggio creato dal grande Alessandro Bilotta di rivivere la magia e le malinconiche atmosfere dello ‘psicanalista dei fantasmi’. Siamo anche certi che quest’opera raggiungerà tanti nuovi lettori, che impareranno a conoscere Valter Buio e le anime inquiete che lui cerca di aiutare”.

Il primo volume della nuova serie di Valter Buio sarà presentato in occasione di Cartoomics, la grande manifestazione di fumetto, cinema, videogames e cosplay, che si svolgerà dal 3 al 5 marzo a Fiera Milano Rho. Sabato 4 marzo, presso lo stand di Star Comics, il disegnatore Andrea Rossetto disegnerà e firmerà autografi per il pubblico.