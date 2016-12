TRAILERS FILMFEST 2016: A MILANO LA QUATTORDICESIMA EDIZIONE DAL 5 ALL’8 OTTOBRE

Si tiene – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti - dal 5 all’8 ottobre 2016 la quattordicesima edizione del Trailers FilmFest, per la prima volta a Milano, presso il Teatro Dal Verme e presso l’Auditorium Giovanni Testori, all’interno del nuovissimo Palazzo Lombardia. Il Trailers FilmFest, diretto da Stefania Bianchi, si segnala per la sua ricca offerta di incontri, lezioni sui mestieri del cinema, concorsi di trailer cinematografici, di libri, spettacoli teatrali, videogiochi, film in anteprima nazionale dai listini delle principali case di distribuzione cinematografica, il concorso pitch trailer per idee di film da realizzare, test screening sugli spettatori, testing trailer, rassegne di trailer storici e inediti, premi, drop-in sessions per conoscere individualmente ed in modo informale i grandi professionisti della promozione sono le altre attività del festival.

Cuore del festival, il concorso per assegnare il premio del pubblico al Miglior Trailer della stagione cinematografica, votato online sul sito ufficiale del festival,www.trailersfilmfest.com. Il concorso dei migliori trailer, vero protagonista del Trailers FilmFest vedrà in gara, come tradizione, trenta lavori selezionati tra i film usciti nelle sale italiane nella stagione 2015/2016. I trenta trailer, divisi per le tre selezioni ITALIA, EUROPA e WORLD e scelti dal Comitato del festival, saranno in seguito votati da una Giuria di qualità presieduta dal regista Carmine Amoroso, ma anche il critico cinematografico de Il Giornale, Maurizio Acerbi; la scrittrice e giornalista Erica Arosio; la giornalista e critica cinematografica di Avvenire e Ciak, Alessandra De Luca; il giornalista e critico cinematografico di Radio 24, Franco Dassisti; la blogger e scrittrice Rossella Farinotti; la General Manager della Divisione Italiana Universal Publishing Production Music, Federica Pierattelli; la giornalista ed editor di Gioia, Ilaria Solari e il giornalista del Tg1 Rai, Paolo Sommaruga - che sceglierà, per ciascuna selezione, il Miglior Trailer Italiano, il Miglior Trailer Europeo e il Miglior Trailer World. I migliori trailer verranno premiati con l’Elefantino, ormai storico premio del festival, durante la serata finale. Oltre alle case di distribuzione dei trailer vincitori, sarà premiato anche il realizzatore del trailer. Per la prima volta, infatti, partecipano al concorso anche i trailermakers che hanno adattato o realizzato ex novo i trailer di film stranieri per il mercato italiano.

Il festival si apre mercoledì 5 ottobre con l’apertura dell’infopoint informagiovani a cura dell’Istituto Osa. Quindi, per la sezione TrailersLab, durante il pomeriggio si alterneranno, presso la Civica Scuola di cinema Luchino Visconti e Naba – Nuova Accademia di Belle Arti, rassegne di trailer, da quelli realizzati, tra gli oltre mille totali, dal trailermaker di Fellini e Pasolini, Miro Grisanti, a quelli di Edoardo Massieri, che, ha realizzato, tra gli altri, i trailer de Il capitale umano, Diverso da chi? e Una famiglia perfetta. Grisanti e Massieri saranno quindi protagonisti delle due lezioni sui mestieri del cinema dedicate ai trailermaker. Alle ore 19:00 la Fondazione cineteca Italiana presenta I trailer d’autore, da quello di Filumena Marturano diretto dallo stesso De Filippo nel 1951 a quelli di Bruno Bozzetto ai trailer dei B Movies.

La giornata di giovedì 6 ottobre, dedicata alla sezione Trailers Professional, si apre la mattina alle ore 9:30 presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia con Cristina Cappellini, assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia, che interverrà su “Le politiche di Regione Lombardia per il settore Cineaudiovisivo”. Durante la giornata si susseguiranno incontri e dibattiti. Da quello dedicato a “Promuovere cinema e teatro: modalità diverse per linguaggi diversi” a “Next Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo”, tenuto da Graziella Gattulli, passando per “Orientarsi nelle professioni dello spettacolo”, a cura di Giovanni Cavaliere, presidente dell’Istituto Europeo di Orientamento allo spettacolo e arti visive. Quindi, l’incontro con Andrea Lazzarin, direttore marketing di Medusa, e Francesco Pocchi dell’Agenzia 404 che racconteranno la campagna di lancio di Perfetti sconosciuti, che sarà premiata durante la serata a Teatro Dal Verme come Miglior Campagna Promozionale 2016. Durante il pomeriggio, le proiezioni dei trailers e dei videogame trailers in concorso. In serata, presso la sala Grande del Teatro dal Verme, le prime premiazioni del festival, a partire dalle ore 20:30 con il Premio Miglior Videogame Trailer (organizzato in collaborazione con Everyeye.it), il Premio Miglior Locandina Italiana, votata online nei mesi scorsi dal pubblico e il Premio per la Miglior Campagna Promozionale per il lancio di Perfetti Sconosciuti. A seguire, l’anteprima nazionale del film Deepwater – Inferno sull’Oceano, di Peter Berg, distribuito in sala da Medusa e interpretato da Marc Wahlberg, Kurt Russell e Kate Hudson, la storia vera dell’esplosione su una piattaforma petrolifera che nel 2010 provocò la morte di 11 lavoratori.

Venerdì 7 ottobre continuano gli incontri e dibattiti presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombadia: si inizia alle ore 10:00 con “La scelta delle location”, a cura di Michaela Guenzi, responsabile comunicazione della Lombardia Film Commission, quindi si continua con “La promozione del cinema nelle scuole”, il “Branded content: dalla tv al web”, l’incontro con Marcello Foti, direttore generale del Centro Sperimentale di Cinematografia e quello dedicato al Diritto d’autore per i trailer, tema di cui tanto si discute e che sarà affrontato parlando anche di diritti delle musiche dei trailer, ampliando il campo all’idea che il trailer è ’un’opera di ingegno e artistica’. Interverranno al dibattito, moderato da Paolo Sommaruga del Tg1, rappresentanti delle distribuzioni, trailermakers ed esperti del diritto d’autore, da Enrico Bufalini (Luce Cinecittà) a Osvaldo De Santis (20th Century Fox), Giampaolo Letta (Medusa), il trailermaker Edoardo Massieri e l’esperto di diritto d’autore, Giovanni D’Ammassa (Studio D’Ammassa&Partners). A seguire, la proiezione dei booktrailer in concorso. La serata al Teatro Dal Verme ha inizio alle ore 20:30 con premiazione proprio del Miglior Booktrailer dell’anno, votato online da pubblico, quindi il Premio al Film Rivelazione del 2016, Fiore, diretto da Claudio Giovannesi. A seguire, due proiezioni: la prima, che prevede a fine film il Test Screening per valutare il gradimento del pubblico, del lungometraggio My Italy, di Bruno Colella, con un ricchissimo cast, che comprende Lina Sastri, Rocco Papaleo, Piera Degli Esposti, Alessandro Haber, Luisa Ranieri e il compianto Remo Remotti. Un film nel film per raccontare l’arte contemporanea con i ritmi e i toni della commedia. Quindi, alle ore 22:00, il documentario Porn to be free, di Carmine Amoroso, che racconta la generazione che negli anni Settanta lottò contro la censura per affermare la propria libertà. Sullo schermo, Ilona Staller, Riccardo Schicchi, Marco Pannella, ma anche Judith Malina e Giampiero Mughini.

Sabato 8 ottobre, ultimo giorno del festival, prevede sempre presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, alle ore 10:00 la rassegna di trailer Panoramica Italiana, da quelli realizzati per Zabriskie Point a Vincere, da Accattone a La grande bellezza, una raccolta di storia dei trailer omaggiare il grande cinema italiano. Alle ore 11:00 la lezione ’pratica’, sul postermaker, con Marco Innocenti, art director dell’agenzia Brivido & Sganascia, che racconterà quando, come e perchè nasce il manifesto di un film. Quindi, l’incontro sugli “Influencer. Un marketing molto viral” con gli interventi dei rappresentanti delle principali distribuzioni cinematografiche, tra cui Andrea Cuneo (20th Century Fox), Damiano Ricci (Bim Distribuzione), Marco Giannatiempo (Laboratorio Comunicazione) e a seguire l’incontro con la giuria del Concorso Pitch Trailer per idee da realizzare. La Giuria 2016 è composta da Aldo Ciolfi (Barter Entertainment), Gianluca Curti (Minerva Pictures), Luciano De Simone (Filmauro), Arturo Paglia (Paco Cinematografica), Paolo Penza (Fox Searchlight), Agostino Saccà (Pepito Produzioni) e Maria Scaringella (Uci Cinemas). La Civica Scuola di Cinema presenterà quindi due dei trailer realizzati dagli studenti nel corso degli anni. La serata finale del festival presso la sala Grande del Teatro Dal Verme si apre alle 20:30 con la premiazione del Miglior Pitch Trailer, quindi le premiazioni dei Migliori Trailer della Stagione. A seguire, la proiezione in anteprima nazionale del lungometraggio Mike & Dave: un matrimonio da sballo, di Jake Szymanski, con Zac Efron e Adam DeVine, distribuito da 20th Century Fox. Mike e Dave sono due fratelli che, dovendo andare al matrimonio hawaiano della sorella, decidono di pubblicare un annuncio per trovare due ragazze che li accompagnino. I due saranno sopraffatti dalle due, incontenibili, giovani.

Durante le tre serate del festival, nel foyer del Teatro Dal Verme, il festival presenta “Super Cast”, una mostra firmata Brivido Pop, ’ricollage’ di Brivido & Sganascia di coppie inconsuete e improbabili cast che dialogano in una serie di ciak d’autore che mai si potranno vedere realizzati in un film reale. Caravaggio e Shining, Leonardo e Marilyn, Tiziano e 007, in esposizione per la prima volta a Milano.

Trailers FilmFest è un festival dal format originale e con una forte vocazione a sperimentare ed esplorare nuovi stili e nuovi linguaggi ed è riconosciuto come il più importante evento di settore per fare il punto su dove siamo, come ci stiamo evolvendo e quali saranno i modelli futuri della comunicazione e promozione culturale. Il visual del festival è realizzato per questa edizione da Studio Grafite di Roma

TrailersFilmFest 2016 è realizzato con il patrocinio di: Direzione Generale per il Cinema – Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Regione Lombardia; con il patrocinio del Comune di Milano e della Fondazione Cariplo. Partner del festival: Universal Publishing Production Music, Istituto Luce Cinecittà, Centro Sperimentale di Cinematografia, Lombardia Film Commission, UCI Cinemas, Aldo - L’autista per te, Avis - Autonoleggio, ITC - Diamond, Samanta Pan Couture. Partner creativo: Studio Grafite Roma. Web design: Ivid. Media partner: Iris Mediaset, Radio 24 - La rosa purpurea, CinecittaNews; Everyeye.it; FilmIsNow; Echo - Entertainment Agency, Greater Fool. Partner culturali: OSA - Orientamento Spettacolo Arti Visive, Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, NABA Milano - Nuova Accademia di Belle Arti, Fondazione Cineteca Italiana, Informagiovani. Un evento: Expo in città.

