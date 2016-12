TRAILERS FILMFEST 2016: AL VIA LE VOTAZIONI ONLINE PER IL MIGLIOR TRAILER DELL’ANNO. ANNUNCIATA LA GIURIA DI QUALITA’ - Il festival alla sua XIV edizione a ingresso gratuito sbarca a Milano per la prima volta dal 5 all’8 ottobre

Entra nel vivo il concorso del Trailers FilmFest, giunto alla sua quattordicesima edizione, che si terrà – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti - per la prima volta a Milano – presso il teatro Dal Verme e presso l’Auditorium Giovanni Testori, all’interno del nuovissimo Palazzo Lombardia - dal 5 all’8 ottobre 2016 , diretto da Stefania Bianchi. Al via, infatti, il concorso per assegnare il premio del pubblico al Miglior Trailer della stagione cinematografica, che si può votare fino al 30 settembre 2016 dal sito ufficiale del festival,www.trailersfilmfest.com. Il concorso dei migliori trailer, vero protagonista del Trailers FilmFest vedrà in gara, come tradizione, trenta lavori selezionati tra i film usciti nelle sale italiane nella stagione 2015/2016. I trenta trailer, divisi per le tre selezioni ITALIA, EUROPA e WORLD e scelti dal Comitato del festival, saranno in seguito votati da una Giuria di qualità presieduta dal regista Carmine Amoroso - di cui sarà proiettato il recente documentario Porno&Libertà - ma anche il critico cinematografico de Il Giornale, Maurizio Acerbi; la scrittrice e giornalista Erica Arosio; la giornalista e critica cinematografica di Avvenire e Ciak, Alessandra De Luca; il giornalista e critico cinematografico di Radio 24, Franco Dassisti; la blogger e scrittrice Rossella Farinotti; la General Manager della Divisione Italiana Universal Publishing Production Music, Federica Pierattelli; la giornalista ed editor di Gioia, Ilaria Solari e il giornalista del Tg1 Rai, Paolo Sommaruga - che sceglierà, per ciascuna selezione, il Miglior Trailer Italiano, il Miglior Trailer Europeo e il Miglior Trailer World. I migliori trailer verranno premiati con l’Elefantino, ormai storico premio del festival, durante la serata finale. Oltre alle case di distribuzione dei trailer vincitori, sarà premiato anche il realizzatore del trailer. Per la prima volta, infatti, partecipano al concorso anche i trailermakers che hanno adattato o realizzato ex novo i trailer di film stranieri per il mercato italiano.

Trailers FilmFest è un festival dal format originale e con una forte vocazione a sperimentare ed esplorare nuovi stili e nuovi linguaggi ed è riconosciuto come il più importante evento di settore per fare il punto su dove siamo, come ci stiamo evolvendo e quali saranno i modelli futuri della comunicazione e promozione culturale.

Il Trailers FilmFest si segnala per la sua ricca offerta di workshop, incontri, lezioni sui mestieri del cinema, concorsi di trailer cinematografici, di libri, serie tv, spettacoli teatrali, videogiochi, film in anteprima nazionale dai listini delle principali case di distribuzione cinematografica, il concorso pitch trailer per idee di film da realizzare, test screening sugli spettatori, testing trailer, rassegne di trailer storici e inediti, premi, drop-in sessions per conoscere individualmente ed in modo informale i grandi professionisti della promozione sono le altre attività del festival. Il visual del festival è realizzato per questa edizione da Studio Grafite.

TrailersFilmFest 2016 è realizzato con il patrocinio di: Direzione Generale per il Cinema – Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Regione Lombardia; con il patrocinio del Comune di Milano. Partner del festival: Universal Publishing Production Music, Centro Sperimentale di Cinematografia, Lombardia Film Commission, UCI Cinemas. Partner creativo: Studio Grafite Roma. Web design: Ivid. Media partner: Iris Mediaset, CinecittaNews; Everyeye.it; FilmIsNow; Echo - Entertainment Agency, Greater Fool. Partner culturali: OSA - Orientamento Spettacolo Arti Visive, Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, NABA Milano - Nuova Accademia di Belle Arti. Un evento: Expo in città.

