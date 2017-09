Trailers FilmFest 2017: chiudono domani le votazioni online per il Miglior Booktrailer dell’anno

In attesa del TrailersFilmFest, il festival dei trailer cinematografici diretto da Stefania Bianchi, giunto alla XV edizione e che si terrà per il secondo anno a Milano, presso il nuovo Anteo Palazzo del Cinema dal 12 al 14 ottobre 2017, si chiudono domani – martedì 12 settembre – le votazioni online per il Miglior Booktrailer dell’anno. Dieci i trailer dei libri in concorso, che il pubblico potrà votare sul sito ufficiale del festival, www.trailersfilmfest.com. “Un connubio basilare - sottolinea Stefania Bianchi, direttrice del festival - quello fra trailer, protagonisti assoluti della manifestazione e booktrailer, elementi sempre più imprescindibili per il lancio di un’opera cinematografica e di un libro”.

I dieci booktrailer finalisti sono quelli realizzati per “La paranza dei bambini”, di Roberto Saviano; “Tutto in un anno”, di Carmen Rucci, “Non ho l’età”, di Loris Campetti; “Il sigillo di Khor”, di Giuseppe Graceffa; “Benzina”, di Nicola Pera; “La casa dalle nuvole dentro”, di Giacomo Grifoni; “La tua misura esteriore”, di Giuseppe Lastaria; “L’uomo che cammina”, di Flavio Andriani; “Fiori di guerra”, di Franco Luini e “Io di più”, di Romolo Bianco. Tutti i booktrailer sono visibili e votabili al link http://trailersfilmfest.ivid.it/con... e il regista del Miglior Boooktrailer sarà premiato in una delle serate del festival.

Il Trailers FilmFest si fregia di una nuova, importante partnership con 20Hours Club, che, con le sue 40 palestre localizzate soprattutto sul territorio lombardo e forte dei suoi 20 anni di esperienza e passione nel settore fitness è da sempre una realtà consolidata nella provincia milanese sarà per la prima volta partner del festival.Un connubio che unisce passioni e interessi differenti, ma compatibili come cinema e fitness, intrattenimento e benessere, per una partnership che mira a dare un valore aggiunto alle due realtà. 20Hours Club – che durante le serate avrà uno spazio dedicato situato nel foyer dell’Anteo Spazio Cinema - darà visibilità a Trailers FilmFest nei singoli Club esponendo materiale informativo nei propri desk, sui canali web e social.

TrailersFilmFest 2017 è realizzato con le partnership istituzionali di Direzione Generale per il Cinema – Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano. Partner: Universal Publishing Production Music; Istituto Luce Cinecittà; JVC; 20Hours Club; iltuobanner.it; Aldo Guida la Tua Auto; Nero Digitale; Partner creativo: Digimax. Web design: Ivid. Media partner: Iris Mediaset; ECHO Entertainment Agency; Cinemaitaliano.info; FilmIsNow. Partner Culturali: Università IULM Milano; Naba Milano Nuova Accademia delle Arti; Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti.

Info

www.trailersfilmfest.com

info@trailersfilmfest.com