Trentino Alto-Adige, dal 7 al 27 settembre: al via il festival Transart

DAL 7 SETTEMBRE PRENDE AL VIA IL FESTIVAL TRANSART L’ALTO ADIGE E’ CONTEMPORANEO!

Dal 7 al 27 settembre ritorna il festival di cultura contemporanea Transart.

La rassegna, giunta alla 17esima edizione, attraverserà i luoghi più singolari del Trentino-Alto Adige: fabbriche e baite, pascoli d’alta quota, innovativi parchi tecnologici e caserme abbandonate, giardini segreti, strade, case private e aule studio universitarie. Il lungo filo rosso del festival unisce punti sorprendenti della geografia della regione e invita il pubblico a vivere esperienze dilatate nel tempo, in una danza senza sosta nell’arco di un mese: dentro un’immaginaria Torre di Babele costellata di incontri e performance, su un prato in alta quota insieme a 99 percussionisti, davanti a cubi di luce pulsanti, in ascolto dei suoni dell’aurora boreale, a contatto con le esperienze artistiche germinate a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, o nel cuore, ancora dolente, della nostra nazione, con un Requiem musicale dedicato alle vittime del terremoto del centro Italia.

Fra gli appuntamenti da non perdere: un focus sulla scena artistica canadese, il format CULT.night che attraverserà tutti gli spazi - anche quelli più inaspettati - del Teatro Comunale di Bolzano, un omaggio musicale e visivo a David Lynch, il clubbing di The Italian New Wave con l’acclamato Club To Club Festival, il ritorno del genio di Roman Signer e John Luther Adams e tante prime assolute, fra cui quella di Ingrid Hora, dedicata ad antichi e neri rituali della fertilità in Val Venosta.