Trento: Pasqua al MUSE - Museo delle Scienze di Trento

Aperture straordinarie: domenica 21 aprile (Pasqua), lunedì 22 aprile (Pasquetta), giovedì 25 aprile e mercoledì 1 maggio, 10.00 – 19.00.

Speciale apertura: lunedì 29 aprile, dalle 10.00 alle 18.00

Pasqua e i ponti primaverili si avvicinano; con l’arrivo della bella stagione è più invitante l’idea di uscire e prendersi una pausa dal lavoro e dalla quotidianità. Perché allora non pensare a una gita fuori porta che unisca cultura e natura, relax e divertimento? Grazie a una programmazione sempre nuova e variegata, il MUSE è - in questo senso - una meta ideale. Tra le molte proposte, ad esempio, dal 12 aprile troviamo la mostra NOT IN MY PLANET che affronta la lotta all’inquinamento da plastica.

NOT IN MY PLANET espone una serie di opere fotografiche della pluripremiata fotografa Mandy Barker: immagini di grande impatto visivo composte da rifiuti - sfuggiti al riciclaggio - finiti nelle acque del mare e infine sulle coste. Obiettivo, catturare l’attenzione e far riflettere su uno tra i principali problemi che affliggono i nostri giorni: l’inquinamento e l’incredibile abbondanza di rifiuti. L’esposizione è frutto della collaborazione con il Servizio Gestione degli impianti della PAT, per la lotta all’inquinamento da plastica.

4 le sezioni che la compongono: Shoal, Soup, Indefinitive e Snow Flurry, nelle quali l’artista stimola una risposta emotiva nello spettatore combinando la contraddizione tra attrazione estetica iniziale e successivo messaggio di consapevolezza. Le immagini, rielaborate, sono basate su fotografie di oggetti fisicamente ritrovati sulle spiagge o alla deriva nell’oceano.

L’esposizione fa da spunto per una nuova attività alla grande sfera interattiva del piano della sostenibilità, dal titolo “La plastica al giro di boa”, uno spettacolo scientifico che mira a trasmettere e sensibilizzare la cittadinanza in merito alla problematica dei rifiuti di plastica. Tra esperimenti, problemi e possibili soluzioni, il partecipante compie un piccolo viaggio circolare che ripercorre quello di un rifiuto. Lasciato in un ambiente lontano dal mare, l’oggetto di scarto può trovare la strada delle acque per poi, in qualche modo e con qualche effetto nocivo, “ritornare” al mittente.

Oltre a NOT IN MY PLANET rimane ancora visitabile la mostra GENOMA UMANO, QUELLO CHE CI RENDE UNICI, racconto di cosa determina i talenti personali, l’invecchiamento e come prevenire le malattie. Un’esposizione imperdibile, che affronta interrogativi che ci riguardano profondamente e sui quali, oggi, è focalizzato un settore importante e promettente della ricerca in campo biologico.

LE ATTIVITÀ A TEMA E LE VISITE GUIDATE

MUSE - Museo delle Scienze

TUTTI I GIORNI VISITA GUIDATA AL MUSE

Da martedì a venerdì, ore 15 - 23, 24 aprile ogni ora a partire dalle ore 11 – 26, 29 e 30 aprile ore 11 e 15| Per tutti | tariffa € 3 (oltre al biglietto d’ingresso) | Gradita la prenotazione t. 0461 270311

Un’ occasione per scoprire le gallerie del MUSE attraverso l’esplorazione delle installazioni e degli oggetti più significativi e curiosi.

MUSE - Museo delle Scienze

SABATO, DOMENICA E FESTIVI VISITA GUIDATA ANIMATA PER FAMIGLIE. Ma come parli?

Sabato, domenica e festivi ore 16.00 - 23, 24, 29 e 30 aprile ore 16.00| Per famiglie con bambini 5-10 anni| tariffa € 3 (oltre al biglietto d’ingresso) | Gradita la prenotazione t. 0461 270311

Speciali percorsi dedicati a bambini e famiglie, grazie al quale sarà possibile scoprire come comunicano tra loro gli animali.

MUSE - Museo delle Scienze

SABATO, DOMENICA E FESTIVI VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA GENOMA UMANO

Sabato, domenica e festivi + 23 e 24 aprile, ore 15.00| Per tutti | tariffa € 4 (oltre al biglietto d’ingresso) | Gradita la prenotazione t. 0461 270311

Visita guidata alla mostra temporanea Genoma umano. Quello che ci rende unici - un percorso interattivo e immersivo per conoscere le nuove sfide offerte dalla genomica - e a seguire la performance Talenti e affinità, tra DNA e libertà (11+).

MUSE - Museo delle Scienze

SABATO, DOMENICA E FESTIVI AI CONFINI DELL’UNIVERSO. VISITA AL PLANETARIO

Sabato, domenica e festivi 11.30, 14.30 e 17.00 - 23, 24 aprile ore 11.30, 14.30 e 17.00| target 6+ | tariffa € 3 (oltre al biglietto d’ingresso) | Gradita la prenotazione t. 0461 270311

Sotto la cupola del planetario per osservare stelle, comete, galassie, pianeti e avvicinarsi alle meraviglie dell’Universo attraverso affascinanti ricostruzioni virtuali

MUSE - Museo delle Scienze

SABATO, DOMENICA E FESTIVI TALK SCIENCE ALLA SCIENCE ON A SPHERE

Sabato, domenica e festivi 10.30, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00 - 23, 24 aprile ore 10.30, 12.30, 14.00, 16.00 e 18.00| Per tutti | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

Esperimenti e dimostrazioni per dialogare di scienza attraverso l’exhibit Science on a Sphere. In Aprile, La plastica al giro di boa: spettacolo scientifico presso la grande sfera del piano della sostenibilità, che mira a trasmettere e sensibilizzare la cittadinanza in merito alla problematica dei rifiuti di plastica.

MUSE - Museo delle Scienze

SABATO, DOMENICA E FESTIVI TINKERFUN. In Aprile, Vento in poppa e I-mekk

Sabato, domenica e festivi dalle 15.00 alle 19.00| Per tutti | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

Un’attività per promuovere la creatività e l’innovazione, sviluppando soluzioni fantasiose e stimolando ingegnosità e senso pratico.

MUSE - Museo delle Scienze

23-24-25 aprile e 1 maggio NINTENDO LABO

Sabato, domenica e festivi dalle 15.00 alle 19.00| Per tutti | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

Nintendo Labo consentirà di interagire con i Toy-Con, le forme di cartone che, combinate con la tecnologia di Nintendo Switch, permettono di creare oggetti fisici che si relazionano con la console. MUSE e NINTENDO ritornano assieme per declinare il processo Monta - Gioca - Scopri, per sviluppare creatività e innovazione, ma anche il piacere di giocare e inventare assieme. L’attività, a ingresso libero, si terrà presso il FabLab. Non è necessaria la prenotazione.

MUSE - Museo delle Scienze

SABATO, DOMENICA E FESTIVI TALENTI E AFFINITÀ, TRA DNA E LIBERTÀ

Sabato, domenica e festivi ore 16.30| età 11+ | tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

Avete preso troppi due di picche e siete stanchi di cercare l’anima gemella? Forse la genetica vi può aiutare! Il protagonista di questo divertente racconto si sottopone ad un test genetico per “affidare alla scienza” il loro futuro sentimentale. E voi, affidereste le scelte di cuore ad un test del DNA?

MUSE - Museo delle Scienze

SABATO, DOMENICA E FESTIVI MAXI OOH! Demonstration In aprile: Chi c’è sulle tue mani?

Sabato, domenica e festivi ore 10.00 e 18.00| tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

Sorpresa, esplorazione, immersione nello spazio del Maxi Ooh!

MUSE - Museo delle Scienze

DAL MARTEDì AL VENERDì MAXI OOH! Microattività. In aprile: toccare!

Dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00| tariffa compresa nel biglietto d’ingresso

Ogni esperienza al maxi Ooh! è diversa dall’altra, ogni incontro è colorato da microattività che stupiscono e divertono il bambino, rendendo unica la visita.