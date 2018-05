Trevignano, 21/27 maggio: prima edizione del Palma CineCaffè

Arriva la prima edizione del Palma CineCaffè. Una settimana di cinema indipendente e autoprodotto. Presso il Cinema Palma di Trevignano dal 21 al 27 maggio. Organizzato da l’Associazione Culturale "A Trevignano Romano" e il Cinema Palma con il Patrocinio del Comune di Trevignano Romano. Ideato e diretto da Giorgio De Rossi e Sarah Panatta.

PROGRAMMA

Palma CineCaffè "Lungo" - 21 - 26 maggio - Biglietto singolo 3 euro Sei film d’autore veramente indipendenti, cinema del reale, tra reportage, documentario e documento dell’anima. Ogni serata prevede due proiezioni. La prima alle 19.00. Quindi un cinecaffè all’aperto con degustazione all’aperto e chiacchierata con registi, autori, produttori, artisti. La seconda alle 21.30.

21 maggio Young Syrian Lenses di Ruben Lagattolla e Filippo Biagianti

22 maggio Almas en juego di Ilaria Jovine

23 maggio The Italian Dream di Roberto Mariotti

24 maggio Te absolvo di Carlo Benso

25 maggio Binxet - Sotto il confine di Luigi D’Alife

26 maggio Balon di Pasquale Scimeca - proiezione straordinaria (l’autore sarà presente al CineCaffè antecedente alla proiezione dell 21.30)

Palma CineCaffè "Corto" - 27 maggio h.18.00 - ingresso libero Sei cortometraggi indipendenti e autoprodotti da giovani autori

In Concorso: proiezione cinque cortometraggi, in premio una targa FICE (Federazione Italiana Cinema D’Essai) assegnata da una giuria di studiosi ed esperti di cinema e arti visive, composta da (in ordine alfabetico): Paolo Dallimonti (videdirettore Central Do Cinema), Valerio D’Angelo (critico d’arte ed esperto cinema d’essai), Fabio Giusti (giornalista e sceneggiatore), Gaetano Ingala (attore e autore), Claudio Bondì (regista), Andrea Silenzi (giornalista), Patrizio Nissirio (Responsabile Ansamed), Patrizia De Rossi (giornalista, autrice), Mauro Morucci (Tuscia Film Fest), Giovanni Furgiuele (Presidente Associazione L’Agone Nuovo), Luca Galloni (vicesindaco Trevignano Romano), Fabio Palma (direttore Cinema Palma), Presidente Milagros Merino (esperta di comunicazione, social e arte visiva).

Evento Speciale: proiezione del videoclip Un Corpo Davanti, di Gianpaolo FAIA, nuovo fenomeno cantautoriale indie, regia Francesco Spagnoletti

A seguire CineCaffè con gli autori e i protagonisti in piazza, con musica live e assaggi gourmet a cura di Divini Sapori ROMA di Ylenia Farha. Mercatino d’arte a cura di Fabiana Colaianni e mercatino solidale a cura di Missione Saida Onlus.

Ospiti del CineCaffè musicale:

Sabato 26 maggio Simona De Guglielmo, performer

Domenica 27 maggio Hazy, rock band indie Augenblitz, duo cantautoriale

Per lo spirito di totale libertà e indipendenza che ha dato vita al Palma CineCaffè gli incassi saranno devoluti agli autori affinché possano sostenere e animare ancora la loro arte.

CineConcorso “Il Tuo CineCaffè”

"Il Tuo CineCaffè". Palma CineCaffè indice il suo primo concorso per recensioni "popolari"! Venite a vedere i film della settimana dal 21 al 27 maggio nell’ambito del programma del CineCaffè presso il cinema Palma. Scrivete un vostro pensiero, una recensione, una riflessione, e inviatecela a palmacinecaffe@gmail.com. Nessuna regola, nessun confine, solo la vostra libertà d’espressione totale, nello spirito del CineCaffè!

Le recensioni selezionate da un comitato interno all’organizzazione, saranno pubblicate sulle piattaforme online delle nostre testate partner, che ringraziamo per il prezioso supporto.

CineSolidarietà

Palma CineCaffè sostiene L’Associazione Missione Saida Onlus Nata con l’intento di promuovere diversi progetti nel territorio del Peten, in Guatemala. www.missionesaidaonlus.org

www.facebook.com/onlusmissio...

Gemellaggi

Tuscia Film Fest, IFIM 2018 sesta edizione del festival della musica indipendente (Tolfa)

Media Partners

L’agone Nuovo, Central Do Cinema, Cineclandestino, Lumiere e i suoi fratelli

Contatti e social

palmacinecaffe@gmail.com

www.facebook.com/palmacinecaffe/

Indirizzo

Viale Giuseppe Garibaldi 101, Trevignano Romano (RM)