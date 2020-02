Tutte le storie brevi a fumetti degli esordi di Koren Shadmi, in una nuova e restaurata veste grafica con Edizioni NPE.

Piccoli e taglienti come le schegge di uno specchio rotto, le storie brevi di Koren Shadmi sono capolavori di crudeltà e riflessione. È impossibile leggerle senza restarne profondamente turbati, senza sentirsi costretti a rivalutare le proprie convinzioni.

Il “realismo magico” caratterizza da sempre il suo modo di comunicare con noi: l’assurdo e il surreale sottraggono l’oscenità visiva alla scena, pur lasciando tutto il dolore e la potenza del vissuto.

Con questo prezioso volume Edizioni NPE raccoglie tutte le storie brevi a fumetti degli esordi di Koren Shadmi, in una nuova e restaurata veste grafica. Beijing è invece una storia del tutto inedita: il diario del suo viaggio a Pechino in qualità di autore ospite a una delle maggiori fiere di fumetto della Cina.

Un vero e proprio reportage di uno degli astri nascenti del graphic journalism del comicdom internazionale.

«Charlie, ti amo!»

«I patti non erano questi.»

«Anche fare l’amore non era più come in passato. Quell’esplosione magica e selvaggia di passione aveva lasciato il posto a un’esperienza che sfiorava la repulsione.»

«I ricordi sono così strani.

A volte sembrano ingigantire i fatti.

Anche se c’è una cosa ancora più strana… la crudeltà della memoria.»