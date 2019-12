Tutti pazzi per Patrizio Exclusive: pioggia di vip per il christmas party di EXCLUSIVE PARIS

Quale occasione migliore per scambiarsi gli auguri se non un party super trendy con ospiti vip e alla moda come il Christmas party di EXCLUSIVE PARIS, uno dei brand di streetwear più in voga in Italia?

Il marchio a cinque stelle EXCLUSIVE PARIS ha lasciato in poco tempo un’impronta personale nel panorama fashion italiano: con i suoi colori netti e decisi, le linee dominanti e dal forte carattere, è stato capace di unire libertà ed espressione riscrivendo nuovi codici per quel che riguarda la contemporaneità.

T-shirt, felpe, tute e cappelli sono diventati un vero e proprio ‘must’ che dettano le regole nel mondo della moda: una collezione dedicata a chi vive il quotidiano intensamente, soprattutto tra i più giovani, i Millennial. Non è un caso che EXCLUSIVE PARIS sia stato scelto anche da numerosi idoli musicali dei teenager e dei ventenni come Ludwig, Oni One e Gianni Bismark presenti al party tenutosi nella Luxury Boutique di Roma, in via Angelo Brunetti 35.

Tra le numerose celebrità accorse, accolte al Direttore creativo Patrizio Exclusive (il cui vero nome è Patrizio Fabbri) la showgirl Antonella Mosetti, il chirurgo dei vip Giacomo Urtis, lo youtuber Damiano Er Faina protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island Vip, la top influencer Katiuscia Cavaliere, l’attore e musicista Carlo Belmondo, il conduttore Pier Angelo Perazzi con la moglie Cristina Velijanovic, il cantante K-Pop e giudice di All Together Now Fabio2U, gli attori Francesco Ferdinandi, Giordano Petri e Francesca Della Ragione.

“Sono davvero felice di festeggiare questo 2019 pieno di traguardi e successi insieme a tanti amici. Un augurio per il prossimo anno? EXCLUSIVE PARIS punta al mercato estero: il mio obiettivo principale è promuovere e valorizzare la moda made in Italy nel mondo” ha commentato il Direttore Creativo Patrizio Exclusive, prima di salutare gli ospiti omaggiandoli con dei panettoni e pandori rigorosamente ‘a cinque stelle’.