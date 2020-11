Tutti Premi del Torino FF 2020

Si è chiusa sabato 28 novembre la 38 edizione del Torino Film Festival, la prima diretta da Stefano Francia di Celle e completamente online. Dopo 9 giorni di programmazione con 133 film - di cui 64 lungometraggi, 15 mediometraggi, 54 cortometraggi, - qui l’elenco dei film vincitori:

I PREMI UFFICIALI

TORINO 38 | Concorso Internazionale Lungometraggi. - La Giuria era composta da Waad Al-Kateab (Siria), Jun Ichikawa (Giappone), Paola Randi (Italia), Martina Scarpelli (Italia), Homayra Sellier (Iran).

Miglior Film (€18.000): BOTOX di Kaveh Mazaheri (Iran-Canada, 2020) http://www.close-up.it/botox-concorso

Premio Speciale della Giuria: SIN SEÑAS PARTICULARES di Fernanda Valadez (Messico-Spagna, 2020) http://www.close-up.it/sin-senas-pa...

Miglior Attrice: MERCEDES HERNANDEZ ( Sin señas particulares , Messico-Spagna, 2020) http://www.close-up.it/sin-senas-pa...

Miglior Attore: CONRAD MERICOFFER ( Camp de Maci , Romania, 2020) http://www.close-up.it/camp-de-maci...

Miglior Sceneggiatura: BOTOX di Kaveh Mazaheri e Sepinood Najian (Iran-Canada, 2020) http://www.close-up.it/botox-concorso

Menzione speciale: EYIMOFE THIS IS MY DESIRE di Arie & Chuko Esiri (Nigeria, 2020) http://www.close-up.it/eyimofe-concorso

TORINO 38 CORTI | Concorso Internazionale Cortometraggi. - La Giuria era composta da Waad Al-Kateab (Siria), Jun Ichikawa (Giappone), Paola Randi (Italia), Martina Scarpelli (Italia), Homayra Sellier (Iran).

Miglior Film (€ 2.000) : A BETTER YOU di Eamonn Murphy (Irlanda, 2019)

Premio Speciale della Giuria: JUST A GUY di Shoko Hara (Germania, 2020)

Menzione speciale: THE LAST MERMAID di Fi Kelly (Scozia/Regno Unito, 2019) e L’ESCALE di Pieter De Cnudde (Belgio, 2020)

TFFdoc - INTERNAZIONALE.DOC |Concorso Internazionale Documentari. - La Giuria era composta da Stefano Cravero (Italia), Gaia Furrer (Italia), Paola Piacenza (Italia).

Miglior film per Internazionale.doc (€ 6.000): THE LAST HILLBILLY di Diane Sara Bouzgarrou e Thomas Jenkoe (Francia, 2020)

Premio Speciale della giuria per Internazionale.doc: OUVERTURES di The Living and the Dead Ensemble (Francia, 2020)

TFFdoc - ITALIANA.DOC | Concorso Documentari Italiani. - La Giuria era composta da Stefano Cravero (Italia), Gaia Furrer (Italia), Paola Piacenza (Italia).

Miglior film per Italiana.doc (€ 6.000): PINO di Walter Fasano (Italia, 2020) http://www.close-up.it/pino-italiana-doc

ITALIANA.CORTI | Concorso Cortometraggi Italiani. - La Giuria era composta da Martina Angelotti (Italia), Francesco Dongiovanni (Italia), Elisa Talentino (Italia).

Miglior film per Italiana.corti (€ 2.000): OLD CHILD di Elettra Bisogno (Belgio, 2020)

Premio Speciale della giuria per Italiana.corti: MALUMORE di Loris Giuseppe Nese (Italia, 2020)

PREMIO FIPRESCI – Premio della Federazione Internazionale della Stampa . - La Giuria era composta da Hala El Mawy (Egitto), Ariel Schweitzer (Israele), Silvana Silvestri (Italia).

Miglior Film Torino 38: MOVING ON di Dan-bi Yoon (Corea del Sud, 2019) http://www.close-up.it/moving-on-co...