Tutto pronto a Torino per TOO SHORT TO WAIT: la rassegna di cortometraggi che anticipa il gLocal Film Festival

Anche quest’anno il gLocal Film Festival di marzo sarà anticipato da TOO SHORT TO WAIT : anteprima Spazio Piemonte, la rassegna tutta dedicata ai cortometraggi piemontesi - giunta alla sua 5a edizione - che si terrà da mercoledì 8 a domenica 12 febbraio, alla sala Il Movie (Via Cagliari 40/e, Torino).

TOO SHORT TO WAIT porterà sullo schermo i 109 CORTOMETRAGGI iscritti al concorso Spazio Piemonte per dare a ognuno l’occasione di mostrarsi al cinema, ma anche per far ritrovare allo spettatore la dimensione autentica della fruzione cinematografica. Un vero banco di prova per tutti coloro che, alle prime esperienze con le immagini in movimento, si mettono dietro a un obiettivo. TOO SHORT TO WAIT è un’occasione unica di vedere sullo stesso schermo, estetiche, generi e approcci molto diversi tra loro racchiusi in 109 film rigorosamente brevi e concentrati in 1.000 minuti di proiezione. Solo i migliori 20 accederanno alla finale del 16° gLocal Film Festival (8 – 12 marzo) e potranno ambire al Premio Torèt Miglior Cortometraggio (1.500 €), assegnato dalla giuria presieduta dallo sceneggiatore Nicola Guaglianone In occasione del gLocal, Nicola Guaglianone terrà una masterclass di scrittura per cinema e tv a Torino, aperta a tutti. (Iscrizioni fino al 26 febbraio, 25€).

Per maggiori info: http://www.piemontemovie.com segreteria@piemontemovie.com - http://facebook.com/PiemonteMoviegLocal - http://twitter.com/piemontemovie