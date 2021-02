TV - Il Caffè degli Artisti, anticipazioni e ospiti del 1 febbraio

Il Caffè degli Artisti di Alfonso Stagno torna come ogni settimana con un nutrissimo parterre di ospiti, con la strana coppia Antonio Delle Donne - Carlo Senes a fare gli onori di casa con la compagnia di Laura Barbieri. Una puntata molto particolare dato che sarà dato spazio alla grande arte con ospite Fabio Cardinali, apprezzato ritrattista contemporaneo che ha presentato in studio il ritratto di Papa Giovanni Paolo II per il quale è stato premiato con una medaglia d’argento in Vaticano. A duettare con lui il critico d’arte internazionale Andrea Pocchia.

Altro grande ospite del salotto è Roberto Leardi, presidente del Vespa Club Italia che ha portato per il nostro pubblico un modellino originale della prima Vespa e alcuni interessantissimi filmati d’archivio su uno dei simboli della dolce vita italiana. Ospite del salotto anche Giorgio Ceci, considerato da molti come lo Steve Jobs del fitness, che potrà duetterà su come mantenere adeguato il proprio fisico con il guru della Tisanoreica Gianluca Mech e col tecnico pasticcere Giacomo Vitali ormai due amici de Il Caffè degli Artisti. Tra gli ospiti anche la giovane fotografa Dayana Chiocca, oltre alla nota influencer Giovanna De Donato. La grande musica arriva con la voce di Eugenio Picchiani, che presenta al pubblico il brano Cappellaio Matto contro la violenza sulle donne il cui videoclip è stato diretto dal noto regista Fabio Schifino.

Spazio anche alla possente voce del cantante Denis King, che ormai ogni settimana ci fa ballare con la sua musica. Ospiti ormai fisse de Il Caffè degli Artisti l’opinionista Veronica Sgaramella, l’influencer Kate Cavaliere e la splendida Fotomodella Nicole De Jesus Lago. Le foto di scena sono realizzate da Umberto Condemi De Felice. Il programma diretto da Luciano Morelli e scritto da Thomas Cardinali è una produzione ShowEvent presentata da Urbetech, Marchetti Tech, Gagliesi Group, Oro Change, Branding e Motors Management.