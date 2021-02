TV - Il Caffè degli Artisti, Pierdavide Carone e tutti gli ospiti dell’8 febbraio

Il Caffè degli artisti di Alfonso Stagno torna come ogni lunedì su Odeon, canale 177 del digitale terrestre a partire dalle ore 22, con la conduzione di Antonio Delle Donne e Carlo Senes, affiancati ormai dalla confermatissima Laura Barbieri. Una puntata ricca di emozioni e di colpi di scena, che vede come protagonisti tantissimi personaggi dello spettacolo: spazio al grande cinema con il regista Pierfrancesco Campanella e con il critico Francesco Lomuscio, ma anche l’attore e star del web Lorenzo Tiberia. Grandi ospiti collegati tramite Skype, ovvero Pierdavide Carone vincitore del premio della critica ad Amici e qui presente per presentare il nuovo brano scritto per Roberta Morise che è una nuova cover di “A mano a mano” di Rino Gaetano. Sempre da remoto ospite il famoso speaker di RDS e scrittore Claudio Guerrini, che racconterà il lungo sodalizio con Vasco Rossi per il quale apre ogni concerto in Italia.

Spazio anche alla squadra fissa con le influencer Kate Cavaliere e Giovanna De Donato, la giornalista Veronica Sgaramella e il comico Simone Esposito. Nella seconda parte della trasmissione si sono sfidati quattro artisti emergenti, che nell’ambito della rassegna Facce da Sanremo si sono giocati un posto per poter cantare alla manifestazione che si svolge in occasione del Festival della Canzone Italiana: Marika Lauro, Martina Cellomi, Emanuele Cestari, Giorgina Linda. In giuria per decidere il vincitore il compositore Paolo Russo, il cantante Denis King e l’avvocato dello spettacolo Ermanno Lionetti.

Il programma prodotto da ShowEvent, per la regia di Luciano Morelli con la scrittura di Thomas Cardinali e Antonio Delle Donne, è presentato da Urbetech, Marchetti Tech, Branding e Motors Management.