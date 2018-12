iBand, su La5 è in partenza il nuovo talent-show della Sunshine Production, condotto da Giorgia Wurth

Il primo talent-show dedicato ai gruppi musicali è pronto a sbarcare su La5: iBand. Dal prossimo 10 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 12:15, Giorgia Wurth sarà la padrona di casa di un nuovo programma riservato alle band e ai cori di differenti generi. Giudici del talent-show, tre voci amatissime del panorama musicale italiano: Sal Da Vinci, Silvia Salemi e Marco Carta. La direzione artistica di iBand è affidata al Maestro Vincenzo Sorrentino, mentre a occuparsi del backstage-stage ci sarà il ballerino Adriano Bettinelli. Il programma, prodotto dalla Sunshine Production di Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo, è stato registrato a Roma, nella scoppiettante location del Teatro 1 di Cinecittà World.

Tredici gli appuntamenti previsti, comprendenti la semifinale e l’attesissima finale a cui prenderà parte, nelle vesti di giudice d’eccezione, il conduttore Rai e speaker di RDS Claudio Guerrini. Semifinale e finale andranno in onda, in seconda serata su La5, sabato 22 e domenica 23 dicembre. Ogni week-end, su Mediaset Extra, verrà dedicata una speciale maratona i-Band, con tutte le puntate andate in onda durante i giorni feriali. Non solo: tutte le puntate verranno replicate, sempre su La5, subito dopo mezzanotte. Lunedì 10 dicembre, eccezionalmente, verranno trasmesse due puntate. La band vincitrice, reduce dai numerosi casting avvenuti nei mesi passati in tutta Italia e che avrà battuto l’agguerrita concorrenza nel corso delle tredici puntate andate in onda su Mediaset, otterrà un prestigioso contratto di lavoro.