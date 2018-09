UCI Cinemas si unisce ai festeggiamenti per il 35° anniversario della nascita della leggenda di Ken il guerriero

UCI Cinemas si unisce a Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media, e a Yamato Video nella celebrazione del 35° anniversario della nascita del mito Kenshiro in qualità di partner d’eccezione del concorso “Vinci con Ken il guerriero” (http://vinciconkenilguerriero.it).

In occasione dell’uscita al cinema di Ken il guerriero – La leggenda di Hokuto (25 e 26 settembre), UCI Cinemas dà la possibilità al suo pubblico di partecipare al grande concorso che vuole celebrare il ritorno della leggenda che ha segnato l’infanzia di intere generazioni.

Partecipare (dal 1° agosto al 26 settembre) è molto semplice. Chiunque acquisti (in prevendita o nei giorni di uscita) un biglietto per la visione del film Ken il guerriero – La leggenda di Hokuto nei 50 UCI Cinemas di tutta Italia, riceverà l’esclusiva locandina “Limited Edition” del film direttamente in cassa.

In caso di prevendita bisognerà presentarsi in cassa, nei 2 giorni di uscita del film (il 25 e il 26 settembre), con la ricevuta dell’acquisto effettuato in precedenza.

Le prevendite per acquistare i biglietti per la visione di Ken il guerriero – La leggenda di Hokuto nei cinema UCI Cinemas sono aperte: www.ucicinemas.it/film/2018/...

Conservando il biglietto del cinema sarà, poi, possibile recarsi, dal 2 al 14 ottobre, presso gli oltre 360 GameStop Store* di tutta Italia per avere uno sconto di 10 euro sull’acquisto del videogioco Fist of the North Star: Lost Paradise.

Il regolamento e la lista delle sale cinematografiche aderenti all’iniziativa sono disponibili al sito: http://vinciconkenilguerriero.it

*L’operazione non é valida per l’acquisto online sul sito di GameStop

SINOSSI KEN IL GUERRIERO – LA LEGGENDA DI HOKUTO (FILM)

Le guerre nucleari hanno devastato il pianeta, uccidendo ogni forma di vita al di fuori di quella umana. I sopravvissuti vivono in lande aspre e desolate, cercando di nascondersi dalla furia del crudele Sauzer, Imperatore della Sacra Scuola di Nanto, nella speranza dell’arrivo di un nuovo salvatore che riporti la pace nel mondo e metta fine alla paura. A proteggere i deboli e gli oppressi è Kenshiro, erede della tecnica di combattimento millenaria della Divina Scuola di Hokuto, mentre suo fratello Toki usa quel sapere per guarire i bisognosi di cure e il maggiore dei tre, Raoul, sfrutta gli stessi insegnamenti per soddisfare la sua sete di conquista. I tre fratelli si ritroveranno uniti per sconfiggere Sauzer, ma solo Kenshiro sarà chiamato allo scontro decisivo.

FIST OF THE NORTH STAR: LOST PARADISE (VIDEOGIOCO)

Creato da Ryu Ga Gotoku Studio, il team di sviluppo dietro l’acclamata serie di Yakuza, Lost Paradise è un intenso RPG action/adventure basato sull’amatissimo mondo tratto dal manga Fist of the North Star. I giocatori avranno il controllo di Kenshiro in un universo alternativo rispetto alla storia originale e potranno esplorare rifiuti post-apocalittici della Terra in un veicolo personalizzabile e sconfiggere gruppi di teppisti usando le tecniche Hokuto Shinken di Kenshiro.

L’universo di Lost Paradise è pieno di missioni secondarie utili per lo sviluppo dei personaggi e per la costruzione del mondo, oltre a una serie di minigiochi esilaranti. Dalle corse di veicoli alle sessioni di terapia chiropratica Hokuto Shinken basate sul ritmo, fino alla gestione di un locale notturno e altro ancora, nel gioco ci sono molte avventure che permettono di esplorare il mondo al di fuori delle battaglie, in modalità nuove e creative. In Lost Paradise anche la progressione dei personaggi e del combattimento giocano un ruolo importante. Kenshiro si scontra utilizzando la classica tecnica Hokuto Shinken sbloccabile durante la storia sconfiggendo nemici e completando missioni secondarie e minigiochi.

