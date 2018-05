Ultima chiamata per candidare la propria opera al PerSo 2018. Un nuovo concorso per i corti degli under 35

Meno di due settimane all’ultima scadenza!

Centinaia di documentari già arrivati da tutti i continenti per l’edizione 2018 del PerSo Film Festival.

Dopo la prima deadline (per le opere prodotte prima del 15 marzo 2018) ci sono altre due settimane di tempo per iscrivere documentari completati dopo il 15 marzo 2018 e opere ambientate/girate in Umbria o di registi umbri: fino al 31 maggio 2018 è possibile candidare la propria opera al concorso ufficiale collegandosi a questa pagina.

Intanto il comitato di selezione del PerSo sta visionando le centinaia di film provenienti da tutto il mondo e possiamo anticiparvi che anche quest’anno abbiamo toccato il traguardo dei cinque continenti!

Candida il tuo progetto: il PerSoLab raddoppia!

C’è tempo fino al 25 giugno per iscriversi nella categoria dedicata ai documentari da realizzare. In palio 2.000€ e un tutoraggio tecnico. PerSo Lab, il premio di sostegno allo sviluppo di film documentari del PerSo Film Festival, vede prorogata a lunedì 25 giugno la scadenza per la presentazione dei progetti. Per candidarsi basta inviare una sinossi del progetto, un teaser video di durata non superiore a 6 minuti, alcune note di regia e una relazione produttiva sulle fasi di sviluppo dell’opera.

In palio un premio di 2.000 € al miglior progetto (PerSo Lab Award) e un premio di sviluppo (PerSo Lab in progress) consistente in un tutoraggio con professionisti del settore. La categoria è aperta a opere di qualsiasi nazionalità.

Parte il progetto Percorsi/Prospettive

Un nuovissimo "concorso nel concorso" sui temi della pluralità e dell’inclusione sociale, con il sostegno di MiBACT e SIAE. Il 2018 porta con sé un’altra novità per il Perugia Social Film Festival: ai nastri di partenza il progetto Percorsi/Prospettive, realizzato nell’ambito dell’iniziativa "Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura", in collaborazione con Associazione RealMente e Ponte Solidale S.c.s.

La IV edizione del PerSo vedrà dunque un ulteriore concorso, riservato a registi under 35 e dedicato a cortometraggi (di finzione, animazione e documentari) sulle tematiche della pluralità culturale e dell’integrazione sociale. ll Premio Percorsi/Prospettive 2018 prevede l’assegnazione di 1.000 € all’opera di cortometraggio più meritevole. Il calendario completo degli eventi comprende anche workshop di sviluppo, laboratori nelle scuole e una breve rassegna di lungometraggi; per leggere tutti i dettagli è sufficiente collegarsi a questa pagina.