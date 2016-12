Ultima settimana di riprese negli Stati Uniti per il thriller “The executioners” di Giorgio Serafini

Belle, Kay, Angela e Lori hanno organizzato un ultimo week-end nella casa dove hanno passato tante vacanze assieme. Le quattro inseparabili hanno appena finito l’ultimo anno di università e presto ognuna seguirà il suo percorso in città diverse. La piacevole serata si trasforma presto in un incubo. La casa è presa in assalto da tre uomini dai visi dipinti. Portano con loro il seme di una violenza assurda, gratuita e senza limite. Belle è l’unica che riesce a scappare e, non potendo chiedere soccorso, non ha altra scelta che prendere la situazione in mano. Non senza difficoltà, riesce a liberare le sue compagne. Violenza genera violenza e le ragazze decidono di vendicarsi per il trattamento subito. La crudeltà sembra gratuita, primordiale. Ma forse, dietro a tutto ciò c’è una ragione. Scritto e diretto dal Giorgio Serafini occupatosi, tra l’altro, del Game of death interpretato da Wesley Snipes, si intitola The executioners e, con un cast comprendente Jemma Dallender (I spit on your grave 2), Natalie Burn (I mercenari 3) e Justin Fischer (la serie tv American crime) è attualmente in lavorazione negli Stati Uniti, dove Venerdì 16 Dicembre 2016 verrà battuto l’ultimo ciak.

Producono Daniele Gramiccia, Giorgio Bruno, Salvatore Lizzio e Pete Maggi.