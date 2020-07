Un compleanno speciale al Caffè Letterario di Roma

Tre settimane fa la giornalista Roberta Nardi insieme a pochi amici e colleghi festeggiava il suo compleanno al Caffè Letterario, a Roma in via Ostiense.

Mentre il gestore Vincenzo Pultrone era impegnato nelle interviste, i principali personaggi (come l’influencer Luca Muccichini) creavano storie e contenuti video (Benedetta Donsante).

Il fotografo Carlo Piersanti, presente sin dalla cena stampa che "apriva" i festeggiamenti della serata, non mancava di immortalare ogni momento, sempre a distanza e nel rispetto delle norme anti-covid.

Uno degli omaggi e sponsor della serata è stato Art Mare che ha omaggiato alcuni invitati (dalla migliore amica della festeggiata Veronica fino al suo personal trainer Simone e naturalmente i personaggi più attivi sui social quali il già citato Luca Muccichini) delle nuovissime mascherine personalizzate con le iniziali...Colore marrone con disegni per le donne e total black per gli uomini.

E’ stato un party memorabile; alla festa erano presenti, altresì, alcune delle truccatrici della giornalista come la fidatissima e "storica" Ivana Caracciolo fino a una "new entry" che ’segue’ Roberta specialmente in relazione ai principali eventi della Capitale organizzati da Lorenzo Panunzio e Gianluigi Guerriero tramite l’organizzazione LinkinRome.

Il personale del caffè letterario è stato, come sempre, attento ad ogni dettaglio. L’ambiente si presta a set cinematografici, format tv così come ad una semplice lettura davanti ad un caffè, ad una birra con gli amici, ad un rilassante bicchiere di vino da gustare sui divanetti insieme alla propria dolce metà. E ancora aperitivi, colazione, pranzo, cena, serate di ballo, eventi, musica dal vivo. Tipica e molto richiesta è la pinsa romana, una delle loro specialità. La cucina è davvero ricca e varia. L’organizzatrice Patrizia è sempre impeccabile in ogni occasione.