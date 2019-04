Un compleanno super glamour per Vittoriana Abate

Compleanno super glamour per Vittoriana Abate, inviata di punta del programma campione d’ascolti di Rai1 “Porta a porta”

E’ stato un compleanno all’insegna del glamour e dell’eleganza, quello organizzato per la giornalista, scrittrice e conduttrice Vittoriana Abate, da diversi anni inviata del programma di punta di Rai1 “Porta a porta”. La bionda anchor-woman di origine salernitane ha riunito per l’occasione parenti, amici ed esponenti di spicco del mondo del giornalismo, della politica e della TV nella raffinata cornice del ristorante Profumo di Roma. Tra i vip presenti: il padrone di casa di “Porta a porta” Bruno Vespa; la criminologa Roberta Bruzzone; il direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano; le conduttrici Roberta Morise, Manila Nazzaro, Monica Marangoni e Angela Tuccia; Valerio Rossi Albertini; l’astrologo Rino Jupiter; le giornaliste del TG1 Adriana Pannitteri e Valentina Bisti; Josephine Alessio di Rai News; Peppe Malara del Tg2; Giancarla Rondinelli di Mediaset; Mariella Anziano del del TGR; Alessandra Carli del TG3; Marzia Roncacci dal Tg2 e Ballando con le stelle; l’avvocato e conduttore Cataldo Calabretta; l’onorevole Micaela Biancofiore; l’assessore della Regione Liguria Ilaria Cavo; la criminologa Flaminia Bolzan; Francesca Pozzi del TG5; Marisela Federici; Conchita Borrelli; Fulco Ruffo di Calabria; gli avvocati Gian Ettore Gassani e Daniele Bocciolini; Monica Macchioni; Cristiana Mangani; Paola Balducci; gli psicologi Stefano Callipo, Annamaria Casale, Maura Manca e Simona Abate; Matteo Pandini; Luca Sbardella; Cristiana Luciani; Domenico Forgiuele; Vira Carbone; Renzo Lusetti, Hella Carbone; Albino Maiore; Sciantal Sciuto; Leda Galiuto; Roberta Belchi con l’editore Piero Graus; Paola Picilli; Luca D’alessandro; il chirurgo dei vip Paolo Mezzana; gli autori di “Porta a porta” Antonella Martinelli e Maurizio Ricci con la redazione del programma al gran completo; il professor Vincenzo Mastronardi; Marco Ferraglioni; Micaela Ottomano; la cantautrice Sara Galimberti; i giornalisti Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli, Sacha Lunatici, Paola Trotta e Thomas Cardinali. Presenti, inoltre, alti magistrati ordinari amministrativi. Tra gustose portate, champagne a fiumi e un’incantevole torta monumentale, la Abate è scesa in pista per un romantico ballo con il suo compagno: l’onorevole Stefano Billi, in quota Lega, di origini fiorentine ma residente in Svizzera. Una storia, la loro, nata lontano dai Palazzi della politica, visto che il loro primo incontro, un colpo di fulmine in piena regola, è avvenuto casualmente su un aereo Roma-Zurigo. La bella Vittoriana, nel corso della serata, ha danzato sotto gli occhi divertiti di tutti i presenti anche con il suo storico “capo” Bruno Vespa, che con la sua proverbiale classe e la sua spiccata ironia, le ha concesso un indimenticabile ballo. Rigorosamente top-secret l’età della festeggiata, che per l’occasione due elegantissimi abiti, posando con i suoi numerosi ospiti davanti a un enorme pannello photocall in cui era impressa la sua gigantografia.