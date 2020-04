Un Drink, Un Film: Balto e la sua impresa al sapor di brandy e amaro italiani

Visto il periodo certamente non facile, con questo drink il barman Alessio Ciucci racconta e omaggia le persone che, con coraggio, affrontano tutte le difficoltà a testa alta, con le maniche rimboccate. Proprio come Balto, il cane-lupo orfano protagonista del film d’animazione prodotto dalla Amblimation, dall’animo generoso, coraggioso, gentile e altruista.

Il drink proposto per gustare il film - sempre bevendo con moderazione - è una variante del classico “Penicillin’, che presenta parti agrumate dolci acide, una parte balsamica e contrasti che rappresentano sogni, paure, speranze e dolori racchiusi nella storia di un viaggio di un eroe che ha salvato diverse decine di persone; un viaggio pieno di speranza, paura, ansia e voglia di superare ogni ostacolo. Il tutto con due prodotti italiani di eccellenza, distribuiti da Rinaldi 1957: l’Historiae Brandy Portegnac Pilzer prodotto in Val di Cembra e invecchiato 13 anni e l’Amaro Venti, l’unico amaro realizzato solamente con venti botaniche raccolte in Italia, ciascuna ispirata da una delle 20 regioni italiane.

DRINK: BALTO’S RUN

(ispirato al film "Balto", di Simon Wells, 1995)

BARMAN: Alessio Ciucci, bartender del Borgo La Chiaracia Resort & SPA, di Castel Giorgio (Terni)

INGREDIENTI:

5 cl Historiae Brandy Portegnac Pilzer

1 cl Amaro Venti

3 cl succo di limone

3 cl succo di arancia

4 cl miele di eucalipto diluito (5:1)

1 pezzo zenzero

1 goccia tabasco

mezzo bar spoon curcuma

profumo al pino mugo

Bicchiere: Cortina da 16 cl.

Garnish: scorza di limone e scorza d’arancia tenute alle due estremità, che si toccano in fondo al bicchiere

PREPARAZIONE: Diluire il miele con acqua calda in proporzione 5 (miele) a 1 (acqua) e poi raffreddarlo. Con la tecnica dello shake and strain, versare tutti gli ingredienti con del ghiaccio nel Boston Shaker e agitare. Filtrare il tutto e versarlo in un sifone Twist’n Sparkle per la soda con una cartuccia di CO2. Appena ultimato il processo, versare nel bicchiere Cortina da 16 cl.