Un Drink, Un Film: bere un Ethan Martini non è una Mission: Impossible!

Un cocktail, Ethan Martini, che non ha bisogno di presentazioni, perché collegato alla fortunata saga di Mission: Impossible e al soggiorno di Tom Cruise - Ethan Hunt all’Hotel Hassler di Roma. Un vero e proprio instant-drink, data la prossimità delle riprese di “Mission Impossible: 7”, girato proprio in questo periodo in gran parte a Roma.

L’head barman Stefano Santucci utilizza qui ingredienti della tradizione romana come il carciofo alla romana e il cacio e pepe. Il tutto al sapore del Seven Hills Gin, sia per il numero che rimanda all’episodio della saga in questione e quindi delle missioni di Ethan, sia per la distillazione delle sette erbe e spezie, che crescono naturalmente sui sette colli che abbracciano la Capitale, sapientemente unite in una miscela versatile e delicata, ricca di storia e tradizioni culturali e culinarie dell’Antica Roma.

DRINK: ETHAN MARTINI

(ispirato alla saga di ’Mission Impossible’, con protagonista Tom Cruise)

BARTENDER: Stefano Santucci, head barman dell’Hotel Hassler di Roma

INGREDIENTI:

5,50 ml Seven Hills Italian Dry Gin

0,50 ml liquore Cynar

Bicchiere: coppa Martini

Garnish: grissino cacio e pepe e carciofino alla romana

PREPARAZIONE:

Un drink preparato shaken, not stirred... perchè il segreto del Cocktail Martini di Ethan Matthew Hunt è tutto nella realizzazione. Versare gli ingredienti in uno shaker e shakerare energicamente, senza mescolare. Versare in un coppa Martini precedentemente raffreddata e decorare con una garnish semplice e d’effetto: un grissino cacio e pepe e un carciofino alla romana, adagiato sul fondo della coppetta.