Un Drink, Un Film: caffè e whisky scozzese per gli amanti di Jim Jarmush

Per la nostro isolamento forzato, vi proponiamo oggi - sempre da bere in modo responsabile, non ci stuferemo mai di scriverlo - un drink robusto, deciso come e grazie al caffè - e dai toni fumosi del whisky scozzese Dewar’s, invecchiato 12 anni - ispirato al film indie Coffee and Cigarettes, scritto e diretto da Jim Jarmusch. Un drink che rimanda al Coffee Tonic, drink in voga negli ultimi anni e che qui, nell’interpretazione del bar manager Mario Farulla, richiama il film composto da 11 cortometraggi girati in periodi diversi, che presentano in comune il momento tipico del caffè e della sigaretta. Progetto cinematografico che si è stratificato negli anni, un cortometraggio alla volta, il primo dei quali realizzato nel 1986 per il programma televisivo Saturday Night Live e basato su poche inquadrature fisse, uso del bianco e nero e dialoghi comici sul tema del caffè. Nel 2003, dopo aver anche vinto la Palma d’Oro al Festival di Cannes dieci anni prima, con il terzo cortometraggio, Jarmush concluse il suo progetto girando gli episodi mancanti che formarono il film. Il drink di Farulla – bar manager del cocktail bar nel ristorante Baccano a Roma, entrato al 70mo posto nella prestigiosa classifica del The World’s Best 50 Bars 2019 - è in particolare dedicato al primo episodio, “Strano conoscersi”, dove due uomini, un italiano (Roberto Benigni) e uno statunitense che apparentemente non si conoscono, siedono insieme in un bar, bevendo una enorme quantità di caffè e parlando di nulla in un dialogo surreale, scambiandosi il posto a sedere, impressioni e opinioni sul caffè e le sigarette e infine, addirittura, i rispettivi appuntamenti.

DRINK: COFFEE AND CIGARETTES

(ispirato al film “Coffee and Cigarettes”, di Jim Jarmush, 2003)

BARMAN: Mario Farulla, bar manager del Ristorante Baccano di Roma, entrato in 70ma posizione nella classifica del The World’s 50 Best Bars 2019

INGREDIENTI:

45 ml Dewar’s 12yo Scotch Whisky

Una tazza di caffè lungo e freddo

Un cucchiaino di zucchero liquido

Fill di tonica

Bicchiere: tumbler alto

PREPARAZIONE:

Versare tutti gli ingredienti in un bicchiere tumbler alto colmo di ghiaccio e mescolare con un barspoon.

[foto bartender di Andrea Di Lorenzo]