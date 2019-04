Un Drink, Un Film: Elizabeth Taylor e il profumo di Cleopatra

Dopo l’amarcord di Tornatore, torniamo proprio indietro nel tempo, nel 1963, grazie all’epico peplum-che-non-è-un-peplum, Cleopatra. Un film mastodontico che fece fallire la 20th Century Fox, basti pensare alle riprese londinesi e a Ischia Ponte, ai 65 cambi di abito di Elizabeth Taylor (tra cui uno d’oro realizzato a mano a 24 carati). Quattro Premi Oscar, per un film che si ricorda sopratutto grazie a una super seducente Taylor, che emana sensualità ad ogni sguardo e movimento. Il nostro barman piemontese Jonathan Bergamasco, già finalista lo scorso anno al Premio Strega Mixology, crea un drink, grazie a Vermouth e Gin toscano, che ci fa anche sentire il profumo di Cleopatra!

DRINK: EAU DE SAFFRON

(ispirato al film “Cleopatra”, di Joseph L. Mankiewicz, 1963)

BARMAN: Jonathan Bergamasco

INGREDIENTI:

4 cl Vermouth Rosso Oscar 697

2 cl gin Ginepraio

4 cl acqua di rose e zafferano Saffy

2 dash boker’s bitter

Bicchiere: coppa Martini

Garnish: zest di arancia

PREPARAZIONE:

Con la tecnica dello stir&strain, versare tutti gli ingredienti in un mixing glass, aggiungere ghiaccio e miscelare fino al raggiungimento della migliore diluizione e raffreddamento desiderato, quindi filtrare in una coppa Martini precedentemente raffreddata. Questa è una ricetta che si può preparare prima e conservare in frigo e che può essere servita direttamente in un calice oppure on the rocks.

ISPIRAZIONE:

Drink ispirato al film sulla Regina d’Egitto, Cleopatra, che, come racconta la storia, si lega all’Italia sposando Giulio Cesare. Nell’antico Egitto si usava bere vino fortificato e aromatizzato, soprattutto con fiori e spezie. Ho immaginato di creare il cocktail per il matrimonio di Cleopatra e Giulio Cesare utilizzando del vino importato dall’Italia dal Re di Roma (rappresentato dal Vermouth Rosso Oscar 697), unito a spezie e fiori tipici del nord Africa come lo zafferano (coltivato su gran parte del territorio) e rose (famosa la loro acqua) utilizzati dagli egiziani sia nell’alimentazione che nella cosmesi. Nasce così “Eau de Saffron” un drink deciso, elegante, dolce e profumato proprio come era, appunto, Cleopatra.