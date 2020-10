Un Drink, Un Film: Hollywood a Capri con Ferro China

Vi presentiamo oggi un cocktail ispirato al film: “La baia di Napoli”, titolo originale “It started in Naples” film del 1960 diretto da Melville Shavelson e interpretato dall’attore americano Clark Gable e dalla grande Sophia Loren.

Location principale la magica isola di Capri, nel racconto di Hamilton, noto avvocato americano che arriva a Capri per sistemare alcune questioni legali legate all’improvvisa morte del fratello e della sua compagna. Qui scopre l’esistenza di un nipote di otto anni, Nando, che vive con la sua giovane zia Lucia (Sophia Loren) e si vedrà costretto per motivi di lavoro a soggiornare nell’isola di Capri per un po’, come lo stesso barman, che vive per lavoro a Capri. Un film che esalta la bellezza di Capri, su tutto lo stupore dell’avvocato americano quando sbarca sull’isola , tale da far prolungare il soggiorno e scegliere di passare qui il resto della sua vita, essendosi innamorato - of course - della bella ed esuberante Sophia Loren. Sorprendente la scena in cui l’attrice Premio Oscar canta “Tu vuò fa’ l’americano” e gioca in casa. Il cocktail è un omaggio a Capri, l’isola delle sirene cantata da Virgilio nell’Eneide, la città dei Faraglioni, i guardiani rocciosi adagiati sul mare, che danno il benvenuto ogni volta che si sfiorano le coste capresi e che salutano quando si va via, ma con la promessa di ritornare.

Il cocktail viene servito in una bottiglina a forma di faro, in onore del grande Faro di Punta Carena situato sull’isola caprese. L’ispirazione di Coppola per degli ingredienti è legata alla eccentrica voglia di utilizzare sempre prodotti di qualità e soprattutto italiani per un luogo che, pur nei mutamenti del corso degli anni, mantiene lo stesso spirito ricco di tradizioni. In una scena del film i due protagonisti parlano di cocktail classico come whiskey soda e whiskey con doppia menta, inoltre nel film compaiono - anni prima del product placement - pubblicità di vermouth e bitter: da qui la creazione di un Americano al gin, ma preparato solo con prodotti italiani, a partire dalla Ferro China Baliva e il Liquore Strega.

DRINK: UN AMERICANO A CAPRI

(ispirato al film ’La baia di Napoli’, di Melville Shavelson, 1960)

BARTENDER: Gioacchino Coppola, barman del Jacky Bar al Capri Tiberio Palace di Capri

INGREDIENTI:

4 cl Ferro China Baliva

2 cl Liquore Strega

2 cl Gin Caprisius

Top up soda

Bicchiere: Old Fashioned

Garnish: menta fresca e lemon zest

PREPARAZIONE:

Versare tutti gli ingredienti - eccetto la soda - in un mixing glass precedentemente raffreddato. Dopo aver miscelato gli ingredienti per 8 / 9 secondi, versare il contenuto all’interno di una bottiglina e conservarlo in frigo. Versare quindi il tutto nel bicchiere e aggiungere soda, menta fresca e un lemon zest.