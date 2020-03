Un Drink, Un Film: Into The Wild rivive al Barber Shop Speakeasy

Un film che è sinonimo di libertà, di spazi grandi, aperti, di fuga da un habitat troppo stretto. E’ la storia di "Into the Wild - Nelle terre selvagge", scritto e diretto da Sean Penn, basato sul libro di Jon Krakauer, Nelle terre estreme, in cui viene raccontata la storia vera di Christopher McCandless, giovane proveniente dalla Virginia Occidentale che subito dopo la laurea abbandona la famiglia e intraprende un lungo viaggio di due anni attraverso gli Stati Uniti, fino a raggiungere le terre sconfinate dell’Alaska. Un film che contrasta con gli spazi piccoli, angusti, relegati di questa quarantina da Coronavirus, ma che si può gustare - bevendo responsabilmente - nei suoi splendidi 148 minuti, con un drink, realizzato a Roma da uno dei migliori bar manager italiani in circolazione, quel Joy Napolitano che troverete, una volta finita l’emergenza, nel favoloso The Barber Shop Speakeasy, bar nascosto sotto un barbiere dalle parti del Colosseo...

Supertramp, l’alter-ego di Chris, l’uomo che è scappato dalla vita quotidiana per cercare il suo IO fuori dal contesto sociale riconosciuto. Libertà, in qualsiasi parte si trovi, purché si rimanga a contatto con la propria anima: questo è lo spirito essenziale del drink. La libertà è scegliere un gin diverso visto come allontanamento dalle masse copiosamente unite nella mediocrità, l’italiano VII Hills Italian Dry Gin, che utilizza botaniche romane e la scelta del riuso di scarti alimentari per mostrare rispetto al mondo che ci circonda, grazie alla salvia non più fresca e ai lime già spremuti. Il tutto miscelato e chiuso con Acqua Perrier. #0waste

Ah...esiste anche un Supertramp n.2, che fa parte della nuova drink list del locale, chiamata, non a caso, Habitat e realizzata anche dai barman Federico Diddi e Michelangelo Bruno.

DRINK: SUPERTRAMP

(ispirato al film “Into the wild”, di Sean Penn, 2007)

BARMAN: Joy Napolitano, bar manager del The Barber Shop Speakeasy di Roma

INGREDIENTI:

6 cl VII Hills Italian Dry Gin

2,5 cl fermentato naturale di salvia e lime*

Top di Acqua Perrier

*Fare fermentare per 5 giorni dei lime privi del succo e foglie di salvia non fresche dentro un barattolo di vetro con un litro d’acqua e 200 grammi di zucchero.

Bicchiere: Collins

Garnish: una foglia di salvia

PREPARAZIONE:

Preparare il drink direttamente nel bicchiere, versando prima il fermentato di salvia e lime a cui si aggiunge il VII Hills Italian Dry Gin, quindi riempire il bicchiere di ghiaccio e finire il drink versando acqua Perrier fino all’orlo e utilizzando una foglia di salvia come guarnizione.