Un Drink, Un Film: Iron Man cocktail con spoiler al sapor di rum e frutta

Se esiste una moda, un trend (rabbrividiamo alla parola), un fil-rouge del momento nel mondo del cinema, questa è la parola Spoiler. Un vero spauracchio per registi, produzioni, distribuzioni, esercenti, uffici stampa e addetti ai lavori, una paura ancestrale mai tanto esplicitata. Resa addirittura moda, come ben testimonia il recente anatema contro gli spoiler lanciato da Quentin Tarantino in quel della Croisette, presentando Once upon a time..in Hollywood. Ma il re della questione rimarrà, nei secoli dei secoli, il sempre recente Avengers: Endgame, in cui la richiesta di non spoilerare questo e questo e questo del film è stata recepita worldwide e con attenzione nerdiatica unica, tanto da diventare parte integrante della promozione del kolossal.

Ma qui si parla di drink, ispirati ai film, ma sempre di cocktail e quindi, ci possiamo rilassare con uno spoiler: chi beve questo Iron Man-Go Punch, alla fine....ne ordinerà un altro!

Nato dalla estrosa fantasia di Nicholas Pinna, barmanager dello stupendo Hotel Locarno di Roma, si ispira, ça va sans dire, al Tony Stark di Avengers. Passione personale di Pinna, che ha trasmesso ai figli, il mondo dei cinecomics entra quindi nella originale drink list ispirata al cinema. Un luogo, l’Hotel Locarno, a due passi dalla centralissima Piazza del Popolo che sembra esso stesso uscito da un set cinematografico, stile-Wes Anderson per intenderci (il regista di Rushmore non a caso è stato più volte avvistato in hotel), con un pizzico di liberty che non guasta. Qui sono passati star del calibro di Harvey Keitel - cui è dedicato il drink Mr.Wolf, da provare - e Bill Murray, che tra Suntory in Lost in Translation e un figlio barman nella vita, si trova a suo agio tra bancone e bottigliera. Nicholas ci conduce nel mondo di Iron Man unendo la propria passione per la creatività del rum, utilizzando un Gosling’s e la freschezza della frutta, con un finale di champagne Jacquart e del bitter di angostura per togliere un pò di parte zuccherina. Da provare senza se e senza ma, sentendosi un pò top manager della Stark Industries in pausa cocktail.

DRINK: IRON MAN-GO PUNCH

(ispirato al film “Avengers: Endgame”, di Anthony e Joe Russo, 2019)

BARMAN: Nicholas Pinna, barmanager dell’Hotel Locarno di Roma

INGREDIENTI:

6 cl Gosling’s Rum

4 cl purea di mango

1.5 cl sciroppo ananas e rooibos

2.25 cl succo di lime

Angostura bitter

Top Champagne Jacquart

Bicchiere: iron shaker usato per la preparazione del drink

Garnish: frutti rossi e foglie di menta

PREPARAZIONE:

Versare direttamente tutti gli ingredienti nell’iron shaker, shakerare e decorare.

ISPIRAZIONE:

Nell’iron shaker tutto si consuma: dramma, commedia e momenti epici, con finale in climax crescente di gusto. Il Gosling’s Rum si unisce alla squadra della purea di mango dal classico costume giallo, con quindi il succo di lime, inizialmente acerbo, ma raddolcito dallo sciroppo di ananas e rooibos. L’angostura bitter si sacrifica per tutti e arriva il top delle bollicine di Champagne Jacquart a risolvere la situazione e il combattimento finale. Una garnish virata al rosso, con frutti come ribes e ciliegia, omaggio al personaggio interpretato da Robert Downey Jr., Iron Man-Go Punch è un amico fedele, che non tradisce, dalla corazza rigida e il cuore leggero.