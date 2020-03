Un Drink, Un Film: Jack Skeletron lo berrebbe al Wisdomless Club!

In epoca di quarantene da Coronavirus, riscopriamo i grandi capolavori di qualche anno fa, rivediamoli tranquilli sul divano...magari con un buon cocktail a loro ispirato! Quello che vi presentiamo è ispirato a Nightmare Before Christmas di Tim Burton e sarà possibile assaggiarlo al Wisdomless Club di Roma (via Sora, 33), un autentico luogo delle meraviglie che Tim Burton di certo apprezzerebbe. Un luogo magico, popolato di opere d’arte e di pezzi da collezione, di teschi e stanze segrete....

Ma passiamo al drink, realizzato dal bartender Alessio De Simone, che ha anche realizzato la drink list che potrete assaggiare a emergenza terminata! Protagonista del film è "Jack Skeletron", uno scheletro che, nell’aspetto, ricorda molto quelli della tradizione messicana, chiamati, per l’appunto, Calacas. L’utilizzo del mezcal come spirit di base viene dalla volontà di legare il drink al Messico e Los Siete Misterios è stata una scelta piuttosto immediata, pensando alla grafica delle etichette sulle bottiglie di questo prodotto, le quali raffigurano proprio delle Calacas. Il resto della ricetta è nato giocando su abbinamenti di sapori e prodotti tipici della cucina messicana, come il peperoncino e il cioccolato.

DRINK: LAS CALACAS

(ispirato a ’Nightmare before Christmas’, di Tim Burton, 1993)

BARMAN: Alessio De Simone, bartender del Wisdomless Club di Roma

INGREDIENTI:

4,5 cl Mezcal Los Siete Misterios infuso al peperoncino

1,5 cl succo di lime

1,5 cl succo d’arancia

1,5 cl sciroppo al cioccolato

Bitters all’arancia

Garnish: lime essiccato e fili di peperoncino

PREPARAZIONE:

Raffreddare con ghiaccio un bicchiere basso. Versare tutti gli ingredienti in uno shaker, colmare con ghiaccio e agitare energicamente. Svuotare il bicchiere dell’acqua in eccesso e versare il cocktail direttamente sul ghiaccio. Guarnire con una fettina di lime essiccato e qualche filo di peperoncino.