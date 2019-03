Un Drink, Un Film: la Sicilia di Malèna tra gin, mandorle e limoni

I venti freddi siberiani che ci hanno schiaffeggiato in questo inverno passato sono un vago ricordo, grazie a questo drink fresco, estivo, dissetante, siciliano nell’animo e napoletano nell’ideazione. Il gin italiano si unisce a limoni, cetrioli e mandorle per ricordarci il gusto sensuale dei vestiti indossati in Malèna da una splendida Monica Bellucci, accarezzata dall’occhio di Giuseppe Tornatore. Senza dover scendere in terra di Trinacria, se vi fermate a Napoli, provatelo, da Carmine alla Fesseria!

DRINK: MALÈNA

(ispirato al film “Malèna”, di Giuseppe Tornatore, 2000)

BARMAN: Carmine Angelone, barmanager de La Fesseria di Napoli

INGREDIENTI:

60 ml di VII Hills Italian Dry Gin

20 ml di succo di limone fresco

20 ml di sciroppo di mandorle

1 rondella di cetriolo pestato

2 dash angostura bitter

PREPARAZIONE:

Con la tecnica dello shake and strain, versare il succo di limone e lo sciroppo di mandorla nello shaker, pestare in quest’ultimo la rondella di cetriolo per poi terminare con VII Hills Italian Dry Gin e due dash di angostura bitter. Prendere una coppetta ghiacciata, shakerare e versare con doppia filtrata.

ISPIRAZIONE:

La Sicilia, ambientazione del film di Tornatore con Monica Bellucci, è terra seducente, ricca di profumi inebrianti con la sua umanità meravigliosa... il contesto perfetto per bere un drink in riva al mare, perdendosi negli occhi di una donna dal carattere mediterraneo. E allora, via con i limoni del siracusano e la freschezza del cetriolo per dissetarsi in una calda giornata estiva, la dolcezza della mandorla, protagonista indiscussa della pasticceria sicula, il tutto legato dalla straordinaria struttura del VII Hills Italian Dry Gin, che conferisce al drink quel carattere forte proprio della natura dell’isola.