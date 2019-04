Un Drink, Un Film: limoncello e gin con melograno e si gusta la Baaria di Tornatore

Tornano i sapori, gli odori e i profumi dei film ’siciliani’ di Giuseppe Tornatore, dopo il drink ispirato a Maléna, ecco il più autobiografico Baarìa, di nove anni dopo, monumentale omaggio del Premio Oscar alla natìa Bagheria. Il barmanager catanese Fabio Torre ci immerge nel gusto del film grazie a gin e limoncello italiani, con sentori di finocchietto selvatico e melograno, frutto da cui trae il nome il drink. Alla salute e Que Viva Tornatore, ispiratore dei barman!

DRINK: ARANA’

(ispirato al film “Baarìa”, di Giuseppe Tornatore, 2009)

BARMAN: Fabio Torre, barmanager del Circus Cocktail Bar di Catania

INGREDIENTI:

4,5 cl VII Hills Italian Dry Gin

1,0 cl succo di verdello di Sicilia

2,0 cl sciroppo di melograno homemade

1,5 cl liquore di finocchietto selvatico

Top di velluto di Limoncello Pallini

Bicchiere: calice da grappa

Garnish: foglia di salvia sopra un meringa al cioccolatro fondente e caramella al lampone

PREPARAZIONE:

Ho scelto la tecnica shake&strain per creare un omogeneità tra il saccarosio dello sciroppo e l’acido citrico del limone verdello insieme alla percentuale alcolica del VII Hills Italian Dry Gin. Quindi, escluso il limoncello Pallini, si versano gli ingredienti nello shaker e, dopo averli agitati energicamente, si filtrano nel bicchiere. Il bicchiere scelto è quello da grappa, con la bocca stretta, per trattenere gli odori. La preparazione si completa emulsionando con del sucro il velluto di limoncello Pallini, versandolo in cima al cocktail. Come guarnizione, si adagia sul bordo del bicchiere una sottile foglia di salvia su una meringa con del cioccolato fondente e una caramellina al lampone sulla base del bicchiere.

ISPIRAZIONE:

Il nome del cocktail, Aranà, è l’abbreviazione della parola siciliana aranato, che significa ’melograno’. Il film ispiratore è Baaría di Giuseppe Tornatore, con le sue ambientazioni campagnole e lo stile di vita siciliano a fare da musa ispiratrice e a riportare alla memoria gli elementi combinati nel cocktail. La scenografia del film, la scelta degli attori e della quotidianità rappresentata nella pellicola sono particolare simbolismo della, tuttora attuale, spontaneità e genuinità dell’animo siciliano. Concetti espressi attraverso la miscelazione alcolica di agrumi, finocchietto e melograno che sono profumo, ricordo e percezione della Sicilia.