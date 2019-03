Un Drink, Un Film: Moulin Rouge, burlesque, Frascati e gin

Dai cocktail bar romani passiamo a Frascati, a una trentina di chilometri dalla Capitale, per approdare al La Belle Epoque, baluardo di qualità del bere, tra pur ottime fraschette. E l’atmosfera del bar in qualche modo si ritrova in questo drink ispirato al capolavoro di Baz Luhrmann, a sua volta ispirato alla Traviata verdiana. Salute a tutte e tutti e bevete sempre con responsabilità!

DRINK: BURLESQUE

(ispirato al film “Moulin Rouge”, di Baz Luhrmann, 2001)

BARMAN: Giorgio Colonna del La Belle Epoque Cocktail Bar di Frascati (Roma)

INGREDIENTI:

45 ml VII Hills Gin

15 ml limone

30 ml sciroppo lampone

3 dashes Bitter Karadè

20 ml albume

Bicchiere: Nick& Nora

Garnish: grattugiata di cioccolata al 70%

PREPARAZIONE: Tecnica: shake and strain

ISPIRAZIONE: Il cocktail prende ispirazione dal film Moulin Rouge, con protagonisti Nicole Kidman (Satine, prima stella del locale), l’aspirante scrittore Ewan McGregor e la loro travagliata storia d’amore che creerà scandalo. Il drink descrive a pieno il film: VII Hills Gin, con le sue botaniche fresche mescolate allo sciroppo di lampone, a una tintura homemade al karkadè e pepe rosa, al succo di limone appena spremuto, a un pò di albume - che dona setositá al drink - e a una grattata di cioccolato fondente sul cappello di schiuma, riprendono appieno l’atmosfera bohemienne del film, ma allo stesso modo ricordano le sofferenze che si risolvono in un lieto fine, degno di una grande storia d’amore.