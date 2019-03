Un Drink, Un Film: per omaggiare Paolo Villaggio ed Ermanno Olmi in alto il calice di bourbon

Per ricordare, omaggiare, onorare Paolo Villaggio e la sua strabordante arte e la maestria registica di Ermanno Olmi ogni modalità è accettata e da divulgare. Ci viene in aiuto il romano Simone Mina, sesta generazione della storica famiglia che dal 1887 insegna ai romani il gusto della cucina tradizionale e che ha inventato la Coda alla Vaccinara, ingrediente di un suo celebre drink assolutamente da provare, in un twist del Bloody Mary. Ma qui si parla di boschi, di profumi di legno e di corteccia, di nocciole e castagne. il tutto perfettamente calibrato da un bourbon che viene dal Kentucky, invecchiato in botti di rovere. Le immagini e la poesia straziante de Il Segreto del Bosco Vecchio si fanno profumi inebrianti, si brinda alla compagnia!

DRINK: IL CONTE CHESTNUT

(ispirato al film "I segreti del bosco vecchio", di Ermanno Olmi, 1993)

BARMAN: Simone Mina del Ch 18 87, il Cocktail bar dello storico ristorante Checchino dal 1887 di Roma (bar segnalato dall’app Guida ai Migliori Cocktail bar d’Italia di BlueBlazer)

INGREDIENTI:

3cl bourbon Jim Beam

3cl Martini Riserva Speciale Ambrato

3cl Amaro al castagno Sarandrea

Garnish: orange peel

Bicchiere: old fashioned

PREPARAZIONE:

Con la tecnica dello stir&strain, freddare un mixing glass con del ghiaccio che andrà successivamente rimosso. Versare tutti gli ingredienti e, con un barspoon, mescolare leggermente. Aggiungere del ghiaccio fino a riempire e mescolare nuovamente per qualche secondo. Versare il contenuto all’interno del bicchiere old fashioned precedentemente freddato.

ISPIRAZIONE:

Questa ricetta è un twist, una variante del Negroni (presente nella retrospettiva del ’Museum Liquidus’, la nuova drink list del Ch 18 87 di Roma) in chiave boschiva. Come, entrando nel Bosco Vecchio viene irretito dalla magia del posto e del Vento Matteo, così questo drink, grazie alla carica aromatica dei suoi ingredienti, porta chi lo beve mano nella mano a passeggio in un bosco incantato. Le note secche e di nocciola del bourbon Jim Beam si legano alla perfezione con il profumo e il sapore dell’amaro alle castagne, creando un sottobosco aromatico che viene ingentilito dalle note vinose e di miele di un grande vermouth ambrato.