Un Drink, Un Film: Romeo e Giulietta di Luhrmann si innamorano con il Mistrà

Per la quarantena che continua, vi proponiamo un’altra ricetta di un drink ispirato a un film, tenendo a mente che bere bene e bere con moderazione sono le due massime che sempre ci devono guidare. Il film in questione, Romeo + Giulietta di William Shakespeare diretto da Baz Luhrmann e interpretato da due giovanissimi Leonardo DiCaprio e Claire Danes, è rielaborazione post-moderna della tragedia del Bardo ambientata nella città scaligera (nel film è un sobborgo immaginario di Los Angeles chiamato, appunto, Verona Beach), un mix fra opera classica e cultura pop, con, in sottofondo, una storia d’amore impossibile e l’odio profondo tra due potenti famiglie dei Montecchi e Capuleti.

Il drink Verona Beach, della sempre sorridente bartender francese Virginie Doucet, già vincitrice del Premio Strega Mixology 2019 e di stanza a Firenze, è un cocktail saporoso, ricco, con una selezione di prodotti e distillati di qualità che, uniti, creano un’esperienza delicata, che solletica olfatto, gusto e anche vista in modo originale, grazie alla freschezza del kiwi e del Mistrà Pallini, all’eleganza della rosa Quaglia e alla corporosita della tequila Villa Lobos.

DRINK: VERONA BEACH

(ispirato a “Romeo + Giulietta di William Shakespeare”, di Baz Luhrmann, 1996)

BARTENDER: Virginie Doucet, bartender del Mad - Soul & Spirits di Firenze

INGREDIENTI:

3 cl tequila Villa Lobos

2 cl Mistrà Pallini

2 cl lime fresco

2 cl Oleo Saccharum Limone e Kiwi homemade

1,5 cl albume

2 dashes Bitter Electric

Essenza liquore di Rosa Quaglia

Bicchiere: coppetta

Garnish: polvere di colore a base di piante edibili e una rosa

PREPARAZIONE:

Con la tecnica del double shake & fine strain, versare nello shaker, uno dopo l’altro, tutti gli ingredienti, tranne l’essenza di rosa. Shakerare una prima volta con ghiaccio, quindi togliere il ghiaccio e shakerare una seconda volta, energeticamente. Versare nel bicchiere già raffreddato e spruzzare sul cocktail l’essenza di rosa. Spargere sopra della polvere dei diversi colori e lasciare la piccola rosa su un lato del cocktail.