Un Drink, Un Film: se ’Gran Torino’ di Eastwood si potesse bere, sarebbe.....

Una drink list ispirata a film cult non può esimersi dal presentare un cocktail che ricorda un film di Clint Eastwood. Uno per tutti, ad ora, lo ha scelto la barlady torinese (non poteva che essere torinese!) Carlotta Linzalata, che, pensando a quel capolavoro di ’Gran Torino’, ci delizia con whisky torbato scozzese, liquore alle erbe, vermouth e succo di mandarino, tutto in linea con i personaggi del film. Non resta che provarlo, rilassati e con moderazione!

DRINK: GRAN TORINO

(ispirato al film “Gran Torino”, di Clint Eastwood, 2008)

BARLADY: Carlotta Linzalata del Lounge Bar di Magorabin di Torino

INGREDIENTI:

40 ml whisky Laphroaig 10 yo

10 ml liquore alle erbe Barathier

15 ml Vermouth Rosso Mancino

10 ml Sciroppo di American Ipa

25 ml succo di mandarino

2 dash di bitter al lime

Garnish: peel di pompelmo e timo

PREPARAZIONE:

Con la tecnica dello shake&strain, versare tutti gli ingredienti in uno shaker, shakerare vigorosamente e versare, filtrando, in una coppetta ghiacciata.

ISPIRAZIONE:

Lo sciroppo di American Ipa si ispira al Sogno Americano, il Vermouth e il liquore alle erbe ricordano Torino, mentre il mandarino riporta al mondo asiatico nel passato e nel presente del protagonista di questo film di Clint Eastwood, tra i miei preferiti, di uno dei miei registi preferiti! Non poteva che ispirarmi quindi Gran Torino.... sia per questioni di attinenza alla mia città per quanto riguarda il titolo e l’auto, che per l’avvolgente storia dell’ex veterano della guerra in Corea che si trova a dover ridimensionare i propri rapporti umani, cosa che - una tantum - capita a tutti noi!