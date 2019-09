Un Drink, un Film: Tarantino si beve un Django, con la cachaça brasiliana

Ci apprestiamo a pubblicare questa ricetta di drink con una doppia emozione...in primis perchè tra pochi giorni sarà nelle sale il ’nono film di Quentin Tarantino’, splendido affresco della Hollywood di un tempo, con l’inedita coppia Pitt/Di Caprio a eccellere su tutto. Seconda, e più personale emozione, il fatto che questa ricetta provenga da un cocktail bar, il Freni e Frizioni, che fu, oltre dieci anni fa, teatro di numerose riunioni della redazione di Close Up, che annovera ancora pochissimi elementi di quella formazione da dream team.

Un locale che si è imposto negli anni come uno dei migliori di Roma, che riesce a unire i ’numeri’ della clientela - siamo a Trastevere, accanto alla super movida di Piazza Trilussa - a una qualità eccellente, supportata da una bottigliera che troneggia sull’entrata e che presenta in Italia la scelta più ampia di Pisco peruviano. Riccardo Rossi anima e motore, un team di bartender preparatissimi, tra cui Manuel Di Cecco che firma questo drink beverino. Da qui nasce Django, cocktail ispirato al personaggio dello schiavo che si libera, impersonato da Jamie Foxx. I profumi sono quelli sudamericani, con la cachaça brasiliana Leblon distillata da fermentato di succo fresco di canna da zucchero e riposata fino a 6 mesi in botti di Cognac XO e il rum di Panama, per un cocktail tiki che rinfresca ancora in queste ultime giornate di sole capitolino. Sorseggiatelo, pensando alla mano sanguinante di Leonardo - Candie - Di Caprio o alla derapata del cavallo nel finale con musica di Trinità, magari seduti su un muretto antistante l’entrata, dove un tempo sorgeva un negozio di biciclette e ora si staglia un tempio del bere di qualità.

DRINK: DJANGO

(ispirato al film “Django Unchained”, di Quentin Tarantino, 2012)

BARMAN: Manuel Di Cecco del Freni e Frizioni di Roma

INGREDIENTI:

3cl cachaça Leblon

3cl rum Abuelo 7

1,5cl Velvet Falernum

1,5cl succo di lime

1,5ml succo di pompelmo rosa

2cl sciroppo di passion

3cl succo di guava

Walnut Bitter

Bicchiere: Hurricane

Garnish: lime disidratato e ciuffo di menta

PREPARAZIONE:

Versare gli ingredienti in uno shaker, mescolare con un barspoon e shakerare con vigore. Filtrare tutto in un bicchiere Hurricane con ghiaccio a cubi e aggiungere ghiaccio tritato sul quale verrà versato il bitter.

ISPIRAZIONE:

Questo drink - sottolineano da Freni e Frizioni - ha ispirato una delle precedenti drink list del bar ispirata proprio al cinema. Infatti, vedendo ’Django Unchained’ di Tarantino, ci siamo resi conto che in una particolare scena Leonardo di Caprio ordina un Polynesian Pearl Diver e ci siamo domandati: perché non fare un menù basato sui drink bevuti nei film o con drink che comunque richiamino al cinema? Ecco quindi che nasce ’Django’, un twist sul drink tiki Polynesian Pearl Diver, con cachaca brasiliana Leblon e rum panamense.

