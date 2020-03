Un Drink, Un Film: The Irishman al sapor di whisky e bourbon

Sul web si sprecano chef che spiegano ricette che tutti possono rifare a casa in tempi duri di quarantena a casa. Noi vi consigliamo dei drink ispirati a film, che si possono preparare con ingredienti acquistabili online, sempre bevendo responsabilmente e sempre con un tocco cinefilo! Una serie di drink dei migliori bartender italiani, ricordando sempre la nostra ospitalità, imbattibile, tornerà dopo l’emergenza, acciaccata come tutti i lavori, ma sempre ospitalità del massimo livello. Oggi una ricetta firmata da Stefano Santucci, head barman dell’Hotel Hassler, il prestigioso e storico hotel della Capitale, che vi trovate dopo aver percorso la scalinata di Trinità dei Monti, tenendo la destra.

L’ispirazione del drink arriva dall’ultimo lavoro di Martin Scorsese, ingiustamente dimenticato dagli ultimi Premi Oscar, prima approdato al cinema e quindi sulla piattaforma di Netflix. Tutti gli ingredienti sono scelti in base alla nazionalità dei personaggi: Robert De Niro, che nel film impersona Frank Sheeran, detto L’Irlandese è raccontato dall’unico whiskey irlandese torbato, il Connemara; Joe Pesci, che impersona Russell Bufalino, capo di una famiglia mafiosa italiana, è l’Amaretto di Saronno, mentre Al Pacino - Jimmy Hoffa, è l’americano che ha legami con la mafia ed è ’per forza’ il bourbon Maker’s Mark. Nel film sono diverse sono le scene dove si beve whisky e di conseguenza sono stati scelti ingredienti forti, decisi e carismatici, proprio come i tre protagonisti.

DRINK: THE IRISHMAN

(ispirato al film “The Irishman”, di Martin Scorsese, 2019)

BARMAN: Stefano Santucci, head barman dell’Hotel Hassler di Roma

INGREDIENTI:

2 cl Maker’s Mark bourbon

2 cl Connemara Peated Single Malt whiskey

2 cl Amaretto di Saronno

Bicchiere: Old Fashioned

Garnish: scorza di limone, cannella e amarena

PREPARAZIONE:

Riempire di ghiaccio un mixing glass fino a tre quarti della sua capacità per raffreddarne le pareti, successivamente scolare l’acqua in eccesso. Versare i tre gli ingredienti, miscelarli con un bar spoon e quindi, versare il contenuto con uno strainer per trattenere il ghiaccio nel bicchiere Old Fashioned con ghiaccio. Infine, decorare con una lunga striscia di buccia di limone, un’amarena e rametti di cannella.