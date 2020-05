Un Drink, Un Film: The Mask e la primavera con un gin toscano

Finita la quarantena, si torna a bere in compagnia, distanziati, ma con le persone che si amano, gli amici e gli sconosciuti con cui condividere una bevuta responsabile. Viene in aiuto questo drink facilmente riproducibile anche a casa, frutto dell’estro del barman piemontese Jonathan Bergamasco, già finalista nel 2018 del Premio Strega Mixology e mixologist di rara simpatia.

Si ispira al film The Mask che svelò in tutto il suo colore, la capacità da mimo del genio di Jim Carrey, che impersona Stanley Ipkiss, anonimo impiegato di banca, trova un’antica maschera che, una volta indossata, lo trasforma in un vero e proprio cartone animato con la faccia verde, denti enormi e infiniti super-poteri. Spring tonic è nato così, dalla scoperta di un fiore asiatico che, lasciato in infusione anche per pochissimo tempo, stupisce, rilasciando una colorazione naturale blu, dal profumo floreale e il gusto delicato. Un thè/fiore che, come la famosa maschera di The Mask, ha il super-potere di cambiare colore all’interno del bicchiere per dare vita a un gin tonic con il toscano Ginepraio “coinvolgente” nell’esecuzione, divertente per i clienti e colorato come la primavera.

DRINK: SPRING TONIC

(ispirato al film “The Mask”, di Chuck Russell, 1994)

BARMAN: Jonathan Bergamasco

INGREDIENTI:

6 cl Gin Ginepraio infuso con il Butterfly Pea Flower tea e sciroppo di rose

1,5 cl succo di limone fresco

Top di acqua tonica

Vaporizzazione di lavanda

Bicchiere: Collins

Garnish: fiore edule o lime disidratato

PREPARAZIONE:

Mettere in infusione per dieci minuti i boccioli del butterfly tea (ne bastano pochi per avere subito un buon risultato) nel gin toscano Ginepraio, con l’aggiunta di uno sciroppo alle rose. Raffreddare il bicchiere Collins e versare prima il gin infuso, quindi il limone fresco e quasi in contemporanea l’acqua tonica. Il colore del drink da blu diventerà, miscelandosi, rosa/viola, grazie al naturale cambiamento del PH degli ingredienti. Infine, valorizzare con un profumo di lavanda o di rose.