Un Drink, Un Film: The Prestige e la magia di un drink al gin

Siete un illusionista, non un mago! Dovete sporcarvi le mani se volete raggiungere l’impossibile!

[Michael Caine in una scena del film]

Il cinema si, sa, è illusione che diviene realtà su uno schermo piatto, è un vaso di Pandora che ci proietta in mondi vicini e lontani. La magia del cinema è quella di vivere, per due ore - nel buio di una sala che si condivide con estranei - una storia di altri esseri umani, di animali o luoghi. Ma esiste una potente differenza tra magia e illusione e per raccontarla, ci hanno pensato, nel 2006, i fratelli Christopher e Jonathan Nolan, in The Prestige, che si avvale della fantasmagorica regia del primo.

Abracadabra, un tempo utilizzato come incantesimo e maledizione contro febbri e infiammazioni, si tramuta in una pozione che ci giunge da Milano, da quel The Botanical Club che sa tanto di esoterico ma è invero un avamposto del bere di qualità. Nessuna magia bianca, nera o rossa (esiste, veh!), ma solo la wicca del beverage, stregoneria della mixology che unisce il VII Hills Italian Dry Gin con l’asprezza del succo di lime e la dolcezza dell’agave in sciroppo. Il tutto con una crusta intorno al bicchiere che sa di piccante. Gusti e sapori contrastanti in un abile e perfetto mix di ingredienti. Parafrasando l’incipit del film, la promessa di un drink beverino e piacevole si evolve nella svolta della robusta shakerata, per giungere al prestigio di un cocktail Margarita-style con un chiaro riferimento a un Bloody Mary, ma con il pomodoro giallo che prende il posto di quello rosso. Abracadabra o Sim Sala Bim o Prosit che sia!

DRINK: ABRACADABRA

(ispirato al film “The Prestige”, di Christopher Nolan, 2006)

BARMAN: Mattia Capezzuoli del The Botanical Club di Milano

INGREDIENTI:

50 ml VII Hills Italian Dry Gin

30 ml succo di lime

40 ml estratto di pomodoro giallo

15 ml sciroppo di agave

Bicchiere: Collins

Garnish: crusta di Spicy Mix Rim, homemade con paprika affumicata, curry, curcuma e chili

PREPARAZIONE:

Preparare la crusta di spicy mix sul bordo del bicchiere. Con la tecnica dello shake&strain, versare tutti gli ingredienti all’interno di uno shaker, shakerare bene con sufficiente ghiaccio per circa 15 secondi e filtrare all’interno di un bicchiere Collins.

ISPIRAZIONE:

Il drink è ispirato a questa storia di due illusionisti rivali. Il film ha una struttura narrativa che riprende i momenti principali dell’illusione: la promessa, la svolta e il prestigio. La storia è ambientata nella Londra dell’Ottocento, una città dove il tema della magia era predominante.Nel film, i due protagonisti si sfidano per riuscire ad eseguire il trucco perfetto, quel gioco di prestigio che avrebbe lasciato il pubblico a bocca aperta e che lo avrebbe portato a porsi la domanda: “Com’è possibile?”. In questo cocktail si mixano degli ingredienti fondamentali per la preparazione di un Tommy’s Margarita ma che allo stesso tempo ricordano le note speziate del Bloody Mary. Un modo per creare stupore e magia, con un cocktail che possa diventare un altro drink proprio mentre lo si beve!