Un Drink, Un Film: un Aberfeldy per andare Via da Las Vegas

Nuova puntata che vuole segnalare come gustare un buon drink e un buon film, magari anche un drink ispirato proprio a quel film! Sempre con moderazione e responsabilità, sia chiaro! La talentuosa whisky brand ambassador romana Cristina Folgore si ispira a Via da Las Vegas, di Mike Figgis, per il drink Ben and Sara. In questo film Ben, interpretato da Nicolas Cage, è un bevitore di whisky e in una scena discute con Sara (Elisabeth Shue), ricordandole che non deve impedirgli di bere il ’suo’ whisky. In questo drink si tratta di un Aberfeldy 12yo, uno dei più premiati single malt delle Highland scozzesi, prodotto nella omonima distilleria fondata nel 1896, considerata la perla del Perthshire, situata su un’altura che domina il fiume Tay. Slainte!

DRINK: BEN AND SARA

(ispirato al film "Via da Las Vegas", di Mike Figgis, 1995)

BARTENDER: Cristina Folgore, whisky brand ambassador Bacardi Martini

INGREDIENTI:

30 ml whisky Aberfeldy 12yo

30 ml bourbon

30 ml succo di limone

15 ml acqua al miele

20 ml Ginger liqueur

Bicchiere: coppa Martini

PREPARAZIONE:

Versare tutti gli ingredienti in un mixing glass precedentemente riempito di ghiaccio. Mescolare e servire in una coppa Martini precedentemente raffreddata.