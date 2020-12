Un Drink, un Film: Una poltrona per due a Roma è un Martini Cocktail

Con il Natale (by the way: Auguri a tutti i lettori di Close-Up!) in tv immancabile e splendida, arriva la visione di Una poltrona per due, di John Landis, con il suo dollaro di scommessa, il succo d’arancia e il salmone mangiato con dosi barba finta di Babbo Natale. Un capolavoro senza tempo che ha ispirato anche alcuni tra i migliori bartender italiani, tra cui Daniele D’Ercole, bar manager di Sacripante Art Gallery, galleria d’arte e cocktail bar in via Panisperna, in pieno quartiere Monti, a Roma.

Daniele ha realizzato un twist sul Martini Cocktail, considerato di per sé un drink signorile e nobile. In questa rivisitazione ha proposto ingredienti quali pane e olio, alimenti-base e di grande gusto, nonostante, o proprio grazie, la loro umile origine.

Un drink che nasce dal ricordo personale del barman, legato alla nonna e alla sua abitudine di preparare una merenda pomeridiana di pane, olio e sale. Profumi e sapori legati a una sensazione di piacere e nostalgia, che ricordano quanto la felicità sia legata all’esperienza delle piccole cose, spesso considerate più scontate, ma che, al contrario, riempiono l’anima. Come nel film di Landis, il drink è la prova che ’l’abito non fa il monaco’, sottolineando quanto il valore di una persona si ottenga dalle cose più modeste e dalle esperienze passate. Come il ladruncolo buono, interpretato da Eddie Murphy, diventa broker, qui il pane e l’olio, insieme al fantastico e già perfetto Seven Hills Gin, realizzato con botaniche romane, si trasformano in un drink nobile e da meditazione, per i migliori momenti della nostra vita.

DRINK: GOLDEN MEMORIES

(ispirato al film ’Una poltrona per due’, di John Landis, 1983)

BARTENDER: Daniele D’Ercole, bar manager di Sacripante Art Gallery di Roma

INGREDIENTI:

6 cl Seven Hills Italian Dry Gin

1,5 cl vermouth dry aromatizzato alla crosta di pane

2 drops di olio evo all’origano e rosmarino

Bicchiere: coppetta cocktail

PREPARAZIONE:

Per realizzare il vermouth dry aromatizzato: tostare 20/30 g di croste di pane e lasciarle in macerazione per 3/4 ore in 1l di vermouth dry, filtrare il tutto con un filtro a tessuto. Per realizzare l’olio evo all’origano e rosmarino: riscaldare 100 ml di olio a 60 gradi con un rametto di rosmarino e un cucchiaio di origano, lasciare a fuoco spento per 2 ore e filtrare il tutto. Una volta preparati i due homemade, si realizza il drink, con la tecnica stir & strain. Versare in un mixing glass il Seven Hills Gin e il vermouth dry alla crosta di pane, aggiungere del ghiaccio e miscelare per raffreddare il tutto. Quando ben freddo, filtrare il drink, versarlo nella coppetta precedentemente raffreddata e guarnire con 2/3 gocce di olio aromatizzato, direttamente sopra il cocktail.

