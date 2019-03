Continuiamo la pubblicazione di ricette di drink inediti ispirati a film, realizzati da grandi barman e barlady italiani. Passiamo al bourbon del Kentucky, per raccontare il romanticismo della coppia Gere/Ryder e se passate a Roma dalle parti di Fontana di Trevi, chiedetelo al barman Mario Farulla!

DRINK: AUTUMN IN NEW YORK

(ispirato al film “Autumn in New York”, di Joan Chen, 2000)

BARMAN: Mario Farulla, barmanager del Ristorante Baccano di Roma

INGREDIENTI:

60 ml bourbon Maker’s Mark

Ginger Ale

Ghiaccio fatto con tisana al Karkadè

Bicchiere: tumbler basso

PREPARAZIONE:

Versare direttamente nel bicchiere una porzione di bourbon Maker’s Mark su ghiaccio, e colmare con Ginger Ale. Per il ghiaccio al karkadè, preparare la tisana, aspettare che si freddi e mettere in surgelatore negli appositi stampi da ghiaccio. Una volta nel drink, man mano si scioglierà rilasciando note dolci e profumate di karkadè, cambiando il colore del drink in rosa pallido.

ISPIRAZIONE:

Autumn in New York racconta di Will Keane che si innamora, forse per la prima volta, della giovane e sensibile Charlotte, figlia di una sua vecchia fiamma. Il bourbon è scelto perchè maturo e robusto come Richard Gere, il ghiaccio è invece speziato e roseo come la giovane protagonista Winona Ryder.