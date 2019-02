Inauguriamo una mini-rubrica su CloseUp dedicata al bere di qualità con "Un Film, un Drink": ricette di cocktail inedite di grandi barman e barlady italiani che si sono ispirati per noi a un loro film del cuore. Tutti da provare, ricordando sempre di Bere Responsabilmente! Si parte subito in quarta, con il Maestro Sergio Leone!

DRINK: C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA

(ispirato al film “C’era una volta in America”, di Sergio Leone, 1984)

BARMAN: Federico Leone

INGREDIENTI:

60ml VII Hills Italian Dry Gin

infuso istantaneo di popcorn tostato

20ml limone fresco

10ml sciroppo di sale

Top birra italiana

Bicchiere: Coppa

PREPARAZIONE:

Versare il gin VII Hills su pop corn tostati, in modo da acquistarne sapore con una infusione istantanea, aggiungere succo di limone fresco, sciroppo di sale , shakerare il tutto e versare il contenuto all’interno del bicchiere, ghiaccio e top di birra per terminare il drink.

ISPIRAZIONE:

C’era una volta in America, ultimo capolavoro del regista Sergio Leone che ha richiesto 10 anni di preparazione e dove sicuramente ha impiegato tutta la sua passione per il cinema è un film che nella sue quasi 4 ore ti tiene incollato alla poltrona e viene voglia di rivederlo più volte nel tempo. Quale miglior modo di celebrarlo, inserendo in questo drink gli elementi principali che identificano un’Italia che va al cinema per ammirare il capolavoro del Maestro. VII Hills vuole omaggiare la passione e l’arte del cinema italiano di un tempo che tutto il mondo ci invidia e che spesso vuole onorare.