Un Film, Un Drink: con brandy e gin, il Darjeeling è dietro l’angolo

DRINK: DARJEELING

(ispirato al film "Un treno per il Darjeeling", di Wes Anderson, 2007)

BARLADY: Veronica Costantino del Singer Palace Hotel di Roma

INGREDIENTI:

4,5 cl gin Fifty Pounds

2,5 cl brandy Cardenal Mendoza

infuso al thè Darjeeling

2 cl sciroppo miele e curcuma

1 cl succo di limone

Bicchiere: old fashioned

PREPARAZIONE:

Versare tutti gli ingredienti, escluso il brandy, in uno shaker, effettuare una shakerata energica e versare il contenuto in un bicchiere old fashioned, quindi aggiungere un top di crush ice e versare il brandy al di sopra, in modo tale da creare una stratificazione.

ISPIRAZIONE:

Il cocktail è ispirato al film "Un treno per il Darjeeling" di Wes Anderson. Il film racconta la pianificazione di un viaggio verso l’India di tre fratelli che non si parlano, da tempo alla scoperta di se stessi. Il drink, attraverso i sapori autentici dell’India, vuole richiamare questo viaggio che porta alla scoperta dei prodotti tipici, che, miscelati, regalano un profumo elegante, profondo e speziato come il tocco finale del brandy Cardinal Mendoza, che, con la sua presenza, rende questo viaggio una pura esperienza sensoriale.