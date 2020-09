’Un labirinto di emozioni’, racconti di Maria Antonella Saia

Otto anni fa usciva il suo romanzo d’esordio dal titolo A tempo di fuga, edito da Pungitopo. Lei è la giornalista Maria Antonella Saia, classe 1975, la quale opera da sempre in campo culturale, spaziando a360° dai libri agli spettacoli teatrali fino ad arrivare al cinema e ai festival ad esso connessi. In questi anni ha collaborato con diverse testate giornalistiche online tra le quali “il Normanno.com”, “laprovinciamessina.it”, “messinaoggi.it” e “ilcarrettinodelleidee.com” prima di dare il via al magazine I colori della cultura.com.

Ma il primo amore non scorda mai, e così dopo anni di silenzio narrativo l’autrice Maria Antonella Saia torna al suo pubblico con una raccolta di racconti dal titolo Un labirinto di emozioni, edito da Indipendently published

La silloge racchiude sette racconti frammiste di immagini che completano il volume regalando al lettore un’esperienza paragonabile ad un viaggio virtuale in un universo da sempre governato da una moltitudine di desideri; desideri che quando si traducono in realtà generano una miriade di emozioni; emozioni che guidano la nostra vita accendendola di colori.

Colori talvolta tenui che corrispondono all’infinita tenerezza che si prova di fronte alla nascita di una nuova vita; colori leggeri e fragili come una piuma che abbracciano l’amicizia; passionali e forti che caratterizzano l’amore e la passione e poi ecco che arrivano i colori scuri, quelli che danno il via alla crescita dell’individuo.

Questi brevi racconti rappresentano un viaggio nell’aggrovigliato mondo dei sentimenti che quasi mai presentano un sentiero lineare nella vita dell’uomo. Sentiero che tuttavia bisogna attraversare per riuscire ad afferrare un briciolo di felicità. Queste le premesse di un volume che vi farà perdere in Un labirinto di emozioni dal quale non vorrete più uscire.

Attualmente la silloge di racconti Un labirinto di emozioni è disponibile su Amazon e su piattaforma kindle.